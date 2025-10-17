Economía.- El Ministerio de Economía transmite su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Sabadell

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha transmitido su "total respeto" a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, "que es a quienes correspondía valorar" la OPA lanzada por BBVA y cuyo respaldo ha estado por debajo del 50% fijado para considerarla exitosa.

"Total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell, que es a quienes les correspondía valorar la operación", informaron a Europa Press en fuentes del departamento que encabeza Carlos Cuerpo.

El Ministerio de Economía ha destacado la "impecable" actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso: Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ha fracasado al ser aceptada solo por el 25,47% de las acciones con derecho a voto, según han informado las dos entidades afectadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OPA se formulaba sobre todo el capital de Banco Sabadell, aunque su eficacia estaba condicionada a obtener al menos la mitad de las acciones con derecho a voto de la entidad catalana, es decir, excluyendo autocartera.

Finalmente, y tras 17 meses desde su anuncio, BBVA no ha conseguido alcanzar el 50% de aceptación. Tampoco el 30% que le abría la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y lanzar una segunda OPA en efectivo por el capital que no controlase.