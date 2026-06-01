Perú avanza en su proceso de adhesión a la OCDE tras conseguir el aprobado de 7 de los 23 comités evaluadores

Archivo - Logo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Perú avanzan en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) después de recabar el 'visto bueno' de 7 de las 23 comisiones evaluadoras del organismo multilateral.

Según ha explicado el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, en declaraciones recogidas por la agencia 'Andina', los comités que, por el momento, han emitido informes favorables son los de salud, pesca, educación, desarrollo regional, regulación, consumo y agricultura.

De su lado, el país sudamericano está impulsado mejoras en materia presupuestaria orientadas a fortalecer la eficiencia del gasto público, mientras, en paralelo, pretende incorporar estándares internacionales en cuanto a fiscalidad.

Asimismo, está revisando la gobernanza de los organismos supervisores y reguladores y de los sistemas de pensiones, tanto el público como el privado. Sobre inversiones, el Gobierno está diseñando medidas que hagan más atractivo Perú para los mercados internacionales.

"Adoptar los estándares y mejores prácticas de la OCDE permitirá mejores resultados el país y nuestros ciudadanos. [...] Coordinamos directamente con cuatro comités clave, y también participamos y brindamos soporte técnico a otras entidades del sector público en sus respectivos procesos de evaluación, dado el carácter transversal y multisectorial de los estándares que exige la OCDE", ha afirmado el ministro.