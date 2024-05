Economía.- Petrobras recorta su beneficio neto un 34,9% en el primer trimestre, hasta 4.429 millones de euros

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Petrobras ha recortado en un 34,9% su beneficio neto atribuido hasta marzo, situando sus ganancias en 4.782 millones de dólares (4.429 millones de euros) en el primer trimestre del año, según se desprende de su informe de resultados.

Este resultado se atribuye principalmente a menores volúmenes de ventas y una disminución del precio del petróleo y de los márgenes del diésel. Además, el resultado se vio impactado por peores resultados financieros debido a la depreciación del real brasileño frente al dólar estadounidense. Estos efectos fueron parcialmente compensados por la reducción en gastos de operación e impuesto a la renta.

Las ventas se han contraído un 11,2% interanual, hasta los 23.768 millones de dólares (22.018 millones de euros). Por su parte, los costes operativos han aumentado un 27,9%, llegando a 3.273 millones de dólares (3.032 millones de euros).

Por mercados, sus ingresos en el mercado doméstico, Brasil, se contrajeron un 12,9%, mientras que cayeron un 6,5% interanual en su mercado internacional, que representa el 28% del total de la facturación de la petrolera.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 12.253 millones de dólares (11.351 millones de euros) en el primer trimestre del año, un 15,6% inferior al registrado por la compañía en el mismo período del año anterior.

En tanto, el resultado operacional ha caído un 22,2% en los tres primeros meses del año, en términos interanuales, hasta 8.984 millones de dólares (8.323 millones de euros).

Respecto a las inversiones de Petrobras, estas han crecido un 22,6% frente al primer trimestre de 2023, superando los 3.043 millones de dólares (2.819 millones de euros).

La mayor partida fue destinada al segmento de exploración y producción, con un incremento del 21% interanual, hasta los 2.472 millones de dólares (2.290 millones de euros), el 81,2% del total de la cifra de inversiones.

Finalmente, Petrobras ha logrado reducir su deuda neta en un 2,4% respecto a diciembre de 2023, llevando esta hasta los 43.646 millones de dólares (40.433 millones de euros) al cierre de los tres primeros meses de este año.

"Seguimos comprometidos e empenhados em executar e financiar os investimentos previstos, com disciplina de capital e geração de valor para os acionistas e para a sociedade. Os dados financeiros e operacionais da Petrobras no 1º trimestre de 2024 são consistentes com a rota da companhia em cumprir seu Plano Estratégico (2024-28) de forma eficiente e sustentável. No trimestre, mantivemos uma geração de caixa consistente, que nos dá segurança em relação aos investimentos futuros, incluindo os que tem como foco o crescimento da produção da companhia", afirma o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.