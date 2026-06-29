Economía.- El Salvador Travel Market (ESTM) que se celebra en septiembre, abre su proceso de inscripción

Lanzamiento del II El Salvador Travel Market (ESTM). - EL SALVADOR TRAVEL MARKET (ESTM)

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salvador Travel Market (ESTM) ha abierto el proceso de inscripción para participar en su segunda edición, que se celebrará del 14 al 18 de septiembre de 2026 en el hotel Hilton San Salvador para reunir a compradores internacionales, mayoristas, operadores, medios especializados y empresas del sector turístico.

Según se desprende de una nota de prensa, los participantes tendrán acceso a una programación que incluye 'fam trips', experiencias gastronómicas y culturales, visitas a destinos emblemáticos y reuniones B2B previamente programadas mediante sistemas de 'matchmaking' profesional.

En este sentido, la organización prevé la celebración de más de 500 citas de negocio entre compradores internacionales y proveedores turísticos salvadoreños.

"El Salvador Travel Market se ha consolidado como una plataforma estratégica para fortalecer alianzas comerciales y conectar nuestra oferta turística con los principales mercados internacionales", ha afirmado la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez.

"Iniciativas como esta, contribuyen al crecimiento de la industria y al posicionamiento de El Salvador como un destino competitivo para la generación de negocios entre mayoristas de todo el mundo", ha añadido.

El II ESTM ha sido organizado con el respaldo del Ministerio de Turismo de El Salvador (Mitur), la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur). El evento busca consolidar el país como uno de los destinos turísticos con mayor crecimiento de Centroamérica.

El Salvador ha experimentado en los últimos años un "notable crecimiento turístico" impulsado por proyectos como el 'Surf City', el desarrollo de nuevas infraestructuras, la recuperación de espacios patrimoniales y la diversificación de ofertas a través del turismo de naturaleza, cultura, aventura, gastronomía y bienestar.