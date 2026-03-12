Santander y Visa culminan en Latinoamérica los primeros pagos gestionados íntegramente por agentes de IA

Archivo - Exteriores de la Ciudad Financiera del Banco Santander, en Boadilla del Monte, a 5 de febrero de 2026, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander y Visa han completado el primer piloto controlado de comercio con agentes de inteligencia artificial (IA) de la entidad bancaria en Latinoamérica.

Este proyecto se llevó a cabo con Visa Intelligent Commerce (VIC) en cinco países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay), según informó la compañía en un comunicado.

Los agentes de IA completaron con éxito la compra de libros en Argentina, Chile, México y Uruguay, mientras que en Brasil la compra fue de bombones.

Visa Intelligent Commerce ofrece un conjunto de tecnologías integradas que aprovechan la infraestructura de Visa para permitir transacciones seguras, transparentes y con consentimiento e iniciadas por agentes de IA en nombre de los consumidores.

A través de esta colaboración, Banco Santander y Visa avanzan en casos de uso reales de comercio con agentes de IA y contribuyen a establecer un marco que permita una adopción responsable y escalable en la región.

"Al poner a prueba transacciones reales, hemos validado que esta tecnología puede operar con seguridad e interoperabilidad manteniendo las protecciones al consumidor y los controles del emisor", señaló el responsable global de Tarjetas y Soluciones Digitales de Banco Santander, Matías Sánchez.

Por su parte, la líder de Productos de Crecimiento y Alianzas para Visa América Latina y el Caribe, Catalina Tobar, destacó que a través de Visa Intelligent Commerce, ambas compañías están "sentando las bases para transacciones impulsadas por IA que son seguras, fluidas y diseñadas para escalar".