Siemens Mobility y Sonda ganan un contrato para modernizar el corredor ferroviario México-Querétaro-Irapuato

Archivo - Oficinas de Siemens en Berlín (Alemania). - Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbil - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siemens Mobility y la filial mexicana de la empresa chilena SONDA se han adjudicado un contrato para instalar la señalización e infraestructura ferroviaria European Train Control System (ETCS) Nivel 1 para el corredor ferroviario Ciudad de México-Querétaro-Irapuato, el cual tiene más de 300 kilómetros y once estaciones de pasajeros.

Según la nota de prensa, el acuerdo también incluye la implementación por primera vez en Latinoamérica de su software TPS.plan, un sistema de planificación de trenes que optimiza horarios y operaciones ferroviarias, además de un Centro de Control Operacional, un centro de respaldo y sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA).

Siemens Mobility diseñará, desarrollará, suministrará, instalará y pondrá en servicio estas tecnologías ferroviarias de última generación para la monitorización en tiempo real de la infraestructura. Por su parte, SONDA, proporcionará servicios de telecomunicaciones, CCTV y obras civiles.

"Este proyecto representa una oportunidad histórica para México y para Siemens Mobility. Al llevar la tecnología probada ETCS y herramientas avanzadas de planificación a uno de los corredores más estratégicos del país, estamos apoyando una nueva era de transporte ferroviario más seguro, eficiente y sostenible", ha afirmado el consejero delegado de Siemens Mobility España y de la región del Suroeste de Europa, Ricardo Ramos.

"Nuestros equipos en España y Latinoamérica están orgullosos de aportar su experiencia a un proyecto que fortalecerá la conectividad regional, impulsará el desarrollo económico y establecerá nuevos estándares para la movilidad de pasajeros en México", ha añadido.

Según Siemens Mobility, el proyecto marca un "hito clave" en la modernización ferroviaria de México al mejorar de manera "significativa" la movilidad de trabajadores, estudiantes y viajeros en la región del Bajío. Al conectar la capital con los estados de Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, la línea fortalecerá la conectividad regional con Ciudad de México.