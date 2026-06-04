La 'startup' argentina Wise CX gana el premio Enterprise Solutions del South Summit Madrid 2026

South Summit Madrid 2026, celebrada del 3 al 5 de junio. - SODERCAN

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' argentina Wise CX ha ganado el premio Enterprise Solutions del South Summit Madrid 2026 tras desarrollar una plataforma omnicanal impulsada por IA que ayuda a las empresas a automatizar y personalizar la relación con sus clientes a través de distintos modos de comunicación.

Según se desprende de una nota de prensa, la solución galardonada integra herramientas como 'chatbots', análisis de conversaciones, escucha social y mensajería masiva para ofrecer una visión unificada de cada cliente y mejorar la experiencia de usuario.

La segunda jornada de South Summit 2026 ha sido protagonizada por PwC, Iberia y Asteroid Tech. De hecho, el socio de Empresas de Alto Crecimiento de PwC, Alberto Tornero, ha indicado en la sesión 'International Companies: from startup to corporate impact' que las 'startups' necesitan "equipos, ambición y capacidad para decir que no".

"La ambición no consiste solo en querer llegar lejos, sino en tener claro dónde quieres llegar y cómo vas a hacerlo. Muchas veces, el mayor reto no está en encontrar oportunidades, sino en saber cuáles rechazar", ha abundado.