Ecopetrol evalúa exportar petróleo por Coveñas para sortear la subida de tarifas de Ecuador

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La petrolera colombiana Ecopetrol estudia exportar crudo a través de Coveñas (Colombia) para sortear la subida del 900% de la tarifa del transporte de esta materia prima aplicada por Ecuador esta semana, como parte de su conflicto con Colombia.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó que, ante esta situación, la empresa están pensando en "alternativas".

Una de ellas es reactivar sus infraestructuras por Babillas, Guadúas y Vasconia para transportar el crudo por el Oleoducto Central y de ahí llevarlo hasta Coveñas.

El petróleo tendrá una tarifa de entre 12 y 15 dólares por barril y la operación, "altamente demandante de logística", necesita de la contratación de unos 150 camiones para transportar el crudo hasta el Oleoducto Central.

Otra opción, según explicó Roa, "es la posible reactivación del Oleoducto Transandino", algo que llevaría "meses" y se necesitaría de una intervención en una zona de alto conflicto, con un coste de unos 20 millones de dólares (16 millones de euros).

El problema, en este caso, es que Ecopetrol no puede reactivar la operación de esta infraestructura hasta que no se cumplan "una serie de exigencias" medioambientales. "Ecopetrol le solicitó hacer estudios de viabilidad técnica, ambiental y económica para pensar en un nuevo trazado de ese oleoducto sin afectación a las comunidades Awá indígenas en la región del país", aseguró el directivo.

La empresa está sopesando estas alternativas porque transporta a través del oleoducto ecuatoriano cerca de 30.000 barriles de petróleo. Con la aplicación de la medida arancelaria de Ecuador, el coste del barril de crudo pasa de 2,7 dólares a casi 30 dólares cada uno.

Ecuador aplicó una subida del 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano en reciprocidad por la decisión de Colombia de suspender la venta de energía hacia este país.