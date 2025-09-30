Ecuador brilla en la Fruit Attraction 2025 con más de 60 empresas

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS)

Ecuador inauguró hoy su stand en la Fruit Attraction 2025, la feria hortofrutícola más importante de Europa, con la participación de más de 60 empresas agroindustriales distribuidas en un espacio de 1.300 metros cuadrados, que ocupa casi un tercio del Pabellón 12 destinado a América.

La inauguración oficial fue presidida por el Ministro de Agricultura del Ecuador, Danilo Palacios; la Embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade; el Consejero de Pro Ecuador, Borys Mejía; el Director Ejecutivo de Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) José Antonio Hidalgo; el Director Ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (ACORBANEC), Richard Salazar; y la representante de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (CORPEI), Mary Francis Andrade.

En su intervención, la Embajadora Wilma Andrade destacó el esfuerzo y la visión de las empresas ecuatorianas presentes en la feria: “Hacen un gran esfuerzo para traer productos de altísima calidad que nos han permitido llegar a mercados internacionales con una oferta exportable de primera línea. Ecuador es el primer exportador de banano del mundo y eso implica el esfuerzo de nuestros productores, que promueven la generación de empleo. Tenemos frente al Gobierno al Presidente Daniel Noboa que cree en la empresa privada y que sabe que el desarrollo se logra en acción conjunta entre sector público y privado”, afirmó.

Por su parte, el Ministro de Agricultura, Danilo Palacios, subrayó el compromiso del Gobierno ecuatoriano con la internacionalización de la producción nacional: “En representación de nuestro Presidente quiero felicitar a las empresas y a los exportadores que hacen que nuestro país crezca. Siempre los vamos a acompañar y promocionar en las ferias internacionales. Ecuador tiene el potencial para crecer y diversificar; lo vemos en la diversidad de productos que se ven en esta feria: banano, cacao y frutas exóticas como mango, aguacate, pitahaya... Hoy más que nunca necesitamos hacer país unidos”.

Las autoridades ecuatorianas recibieron al Ministro de Agricultura de España, Luis Planas, quien visitó el stand del Ecuador y felicitó la gran presencia institucional unificada de las empresas del país en la feria.

La participación ecuatoriana en Fruit Attraction 2025 se desarrolla gracias al respaldo institucional del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones – Pro Ecuador, el Ministerio de Agricultura, la Embajada del Ecuador en España, CORPEI, AEBE y ACORBANEC, en un esfuerzo público-privado conjunto que fortalece la promoción del país en los mercados internacionales.