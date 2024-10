Ecuador acepta formalmente el acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la OMC

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecuador ha depositado este miércoles su instrumento de aceptación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que establece, entre otros, nuevas normas multilaterales vinculantes para frenar las subvenciones perjudiciales, que son un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces del mundo.

La directora general de la OMC, Okonjo-Iweala, ha señalado que es "un honor" presentar el instrumento de aceptación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, el primer instrumento de la OMC que promueve regulaciones comerciales tomando en consideración la sostenibilidad de los océanos.

"La aceptación de este acuerdo reitera el firme compromiso de Ecuador de proteger los ciclos vitales de las poblaciones marinas, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que dependen de las actividades pesqueras y promover la transparencia, prohibiendo las subvenciones a actividades nocivas como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", ha destacado, por su parte, el embajador de Ecuador ante la OMC, José Valencia,

Con el instrumento de aceptación del Ecuador, el número total de miembros de la OMC que han aceptado formalmente el acuerdo asciende a 84. Se necesitan otras 27 aceptaciones formales para que el acuerdo entre en vigor. Así, se llegará a este paso cuando haya sido aceptado por dos tercios de los miembros.

El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, adoptado por consenso en la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Ginebra del 12 al 17 de junio de 2022, reconoce las necesidades de las economías en desarrollo y los países menos adelantados y establece un fondo para proporcionar asistencia técnica y creación de capacidad para ayudarlos a cumplir las obligaciones en materia de pesca.

Además, prohíbe los subsidios para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para la pesca de poblaciones sobreexplotadas y para la pesca en alta mar no reglamentada.