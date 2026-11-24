Archivo - Bandera de Ecuador. - CAF - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha concluido con Ecuador la sexta revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), el cual se traducirá en un desembolso inmediato de 377 millones de dólares (343,7 millones de euros), equivalentes a 280,5 millones en derechos especiales de giro (DEG).

Según ha explicado el organismo multilateral, con este nuevo pago, el importe total entregado al país sudamericano ascenderá a unos 4.000 millones de dólares (3.646 millones de euros), esto es cerca de 3.000 millones de DEG.

El SAF de 48 meses para Ecuador fue aprobado por el FMI en mayo de 2024 y fue ampliado en julio de 2025, lo que desbloqueó el acceso a unos 5.000 millones de dólares (4.558 millones de euros), o 3.750 millones de DEG. Su objetivo es respaldar políticas fiscales, reformas estructurales, restaurar reservas de divisas o proteger a grupos vulnerables.

Además, el FMI también aprobó un pacto de 18 meses referido al Mecanismo de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF) dotado con 703 millones de dólares (640,9 millones de euros), o 523,275 millones de DEG, para reformas en Ecuador.

La entidad dirigida por Kristalina Georgieva ha constatado que el dinamismo económico de Ecuador se mantiene "robusto" y que se encuentra acompañado de un entorno de baja inflación, mejora de los indicadores sociales y laborales, superávit por cuenta corriente y unas reservas internacionales que están en máximos históricos.

"Ecuador ha recuperado con éxito el acceso a los mercados internacionales de capitales. Las autoridades han dado pasos importantes en la aplicación de su plan de reforma económica auspiciado por el acuerdo del SAF. Han reforzado la sostenibilidad fiscal, al tiempo que han creado margen para el gasto social y de inversión prioritario", ha resumido el FMI.

"Las reformas estructurales avanzan con el fin de reforzar la resiliencia, potenciar el crecimiento económico y crear condiciones favorables para la diversificación, la inversión y el empleo", ha completado.