Ecuador lleva su despensa al mercado de Vallehermoso de Madrid

Trabajadores del Stand - Cedida

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS)

La Embajada del Ecuador en España celebra una nueva buena noticia para la gastronomía nacional: sus chefs y profesionales de la hostelería continúan ganando presencia en España y abriendo nuevos espacios para dar a conocer la riqueza de los productos y sabores ecuatorianos bajo el sello de Raíz Ecuador.

El próximo 21 de septiembre, a las 18:00 h, Raíz Ecuador protagonizará “Ecuador en la mesa: memoria, identidad y sabor” en el puesto de Guía Repsol del Mercado de Vallehermoso, dentro de Hacemos Cocina, su ciclo de encuentros dirigido a profesionales del sector.

Para la embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade, esta cita representa un motivo de especial orgullo por el camino que está recorriendo el gremio gastronómico ecuatoriano en el país.

“Es un orgullo ver cómo nuestros chefs y profesionales de la hostelería siguen creciendo, creando alianzas y abriendo camino en España bajo el sello de Raíz Ecuador. Con su talento y trabajo llevan en alto nuestros productos y sabores y muestran la enorme riqueza gastronómica del Ecuador”, destaca la embajadora.

El producto será el gran protagonista. Plátano macho, salprieta, cacao, café, maní y macambo amazónico servirán de hilo conductor para un menú degustación colectivo elaborado por Miguel Ángel Méndez padre e hijo (Ayawaskha), Darien Palacio (Verde Madrid) y Andrés Valarezo (Meliá Hotels International).

La propuesta explorará ingredientes ecuatorianos desde perspectivas menos habituales, como el macambo de la Amazonía, trabajado junto a Canopy Bridge, o el cacao ecuatoriano llevado al terreno salado. La experiencia se completará con la coctelería de Fabricio Viteri (Tatema Madrid) y café ecuatoriano de especialidad seleccionado y preparado por Klare.

El encuentro nace tras la invitación de Guía Repsol a Ayawaskha, primer proyecto ecuatoriano en entrar en la guía con un Solete, y crece de la mano de Raíz Ecuador como una propuesta colectiva que reúne distintas voces de la gastronomía ecuatoriana en España.

Una mesa para descubrir un Ecuador que se cuenta desde sus ingredientes y desde quienes están encontrando nuevas maneras de cocinarlos, compartirlos y proyectarlos fuera de sus fronteras.