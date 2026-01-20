Ecuador se proyecta al mundo en FITUR 2026 con una propuesta turística diversa, sostenible y culturalmente vibrante

Archivo - Turismo Ecuador - TURISMO ECUADOR - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecuador participará en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, que se celebrará en IFEMA MADRID del 21 al 25 de enero, uno de los encuentros más influyentes y estratégicos del sector turístico a nivel global.

La delegación ecuatoriana estará encabezada por la Embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade y el Viceministerio de Turismo, Mateo Estrella, quienes mantendrán reuniones estratégicas orientadas a promover oportunidades de cooperación y fomentar la comercialización del destino Ecuador en mercados prioritarios.

En esta edición, Ecuador estará presente en el pabellon 3 Stand 3C04 con la participación de 25 empresas privadas del sector turístico, así como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Tungurahua, Manabí, Esmeraldas e Ibarra, la Empresa Metropolitana Quito Turismo y el Gobierno Municipal de Gualaquiza, reflejando un esfuerzo articulado entre el sector público y privado para promover la oferta turística nacional.

Ecuador, que inaugurará su stand el miércoles 21 de enero a las 11h30, se presentará como un destino auténtico, megadiverso y alineado con las nuevas demandas del turismo internacional, destacando su extraordinaria riqueza natural y cultural, así como la variedad de sus cuatro regiones: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos.

Como parte de las actividades de promoción, se llevarán a cabo activaciones de café y chocolate. Se realizará una degustación gastronómica a cargo del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEI) y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el propósito de poner en valor la diversidad culinaria del país y utilizar la gastronomía como una herramienta estratégica de promoción turística.

Asimismo, se desarrollarán activaciones culturales, entre las que destacará la Diablada de Píllaro, además de la presentación de artistas ecuatorianos, que aportarán una muestra viva del patrimonio cultural del Ecuador.

La participación de Ecuador en FITUR 2026 reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con impulsar un turismo resiliente, inclusivo y sostenible, que consolida su presencia en uno de los escenarios internacionales más relevantes para el fortalecimiento de su posicionamiento turístico global.