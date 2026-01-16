Ecuador regresa a los mercados internacionales después de siete años para impulsar la inversión pública

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. - PRESIDENCIA DE ECUADOR/JUAN DIEGO MONTENEGRO

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecuador vuelve a los mercados internacionales después de completar su última emisión de bonos en 2019 con el objetivo de diversificar sus fuentes de recursos e impulsar la inversión pública, según ha avanzado el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

La iniciativa se dirige a ampliar el acceso a financiamiento externo en condiciones convenientes y contribuye a diversificar las fuentes de recursos.

Este retorno, además, habilita la ejecución de operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la deuda y reducir presiones del servicio a medio plazo. Con ello, explica el Ejecutivo de Daniel Noboa, "se liberará espacio fiscal para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura".

"Este es un hito que reconstruye la confianza de los inversores internacionales en la economía ecuatoriana gracias a la gestión responsable de las finanzas públicas, la misma que se deterioró en años anteriores por decisiones que afectaron la credibilidad del país, como episodios de incumplimiento que elevaron el costo de financiamiento externo", explica el comunicado.