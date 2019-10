Ecuador.- La UE amenaza con sanciones a Ecuador si no mejora su lucha contra la pesca ilegal

Publicado 30/10/2019 13:39:01 CET

BRUSELAS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha sacado este miércoles una 'tarjeta amarilla' a Ecuador por no combatir de manera eficiente la pesca ilegal no declarada, una advertencia que por ahora no implica sanciones pero que podría desembocar en la exclusión de las importaciones de pescado del país sudamericano al bloque si persiste el incumplimiento.

Bruselas, en concreto, ha detectado "deficiencias" en cuanto a la capacidad de Ecuador para cumplir las reglas del Derecho internacional del mar como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto y Estado de comercialización.

En un comunicado, el Ejecutivo comunitario "anima a Ecuador a intensificar sus acciones para garantizar que el pescado que entra en su mercado no provenga de pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR)".

En particular, Bruselas pide a las autoridades ecuatorianas que desarrollen un sistema de garantía de cumplimiento y sanción para combatir las actividades de pesca ilegal. Además, ve "fundamental" la creación de un control adecuado de la actividad de las plantas de transformación, especialmente de las que exportan a la UE.

"Tenemos una enorme responsabilidad para con los consumidores de la UE, consistente en garantizar que las importaciones procedentes de este país solo provengan de actividades de pesca legal. La Comisión Europea ha detectado deficiencias que obstaculizan la capacidad de Ecuador para proporcionar esta garantía", ha explicado el comisario de Medio Ambiente y Asuntos Pesqueros, Karmenu Vella.

"Invitamos a las autoridades ecuatorianas a intensificar sus esfuerzos y a llevar a cabo las reformas necesarias para luchar contra la pesca ilegal. Estamos dispuestos a colaborar estrechamente con Ecuador para abordar los problemas detectados y mejorar los niveles de gestión de la pesca", ha añadido.

La 'tarjeta amarilla' mostrada este miércoles por la UE a Ecuador es el primer paso en un procedimiento que podría desembocar en una 'tarjeta roja' en caso de "incumplimiento continuado". Esta segunda etapa supondría la exclusión de las exportaciones de pescado procedentes de Ecuador del mercado comunitario.