Eduardo Soares presenta LIDE España para fortalecer relaciones empresariales con Brasil

Eduardo Soares - Cedida

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El empresario brasileño Eduardo Soares ha presentado oficialmente la expansión en España de LIDE, la red de líderes empresariales latinoamericana, con el objetivo de consolidar las relaciones económicas bilaterales entre España y Brasil y posicionar al país europeo como puerta de entrada a Europa para compañías brasileñas.

Soares, fundador de LIDE España, ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press que “el grupo ha iniciado su actividad en el país este año tras organizar un evento de pre-lanzamiento el pasado 3 de febrero en el Club Monteverde de Madrid”, al que “han asistido unas 55 personas entre autoridades, empresarios y representantes de grandes compañías españolas”.

Entre los asistentes, ha detallado que “han estado representadas Telefónica, BBVA y Acciona”, así como miembros de la Embajada de Brasil y de la Cámara de Comercio Brasil-España”, con la que han firmado un acuerdo operacional.

“No somos un grupo de gobierno ni nada, somos una entidad privada”, ha subrayado, y ha añadido que su “misión ha sido facilitar las relaciones en un nivel privado entre las empresas de Brasil y España”.

PROGRAMA DE EVENTOS Y DEBATES BILATERALES

En este contexto, Soares ha anunciado que el grupo celebrará el próximo 22 de abril en Madrid su lanzamiento oficial, un acto en el que “han sido invitados autoridades tanto de Brasil como de España” y que abordará como tema principal “las relaciones bilaterales entre Brasil y España”. Ha precisado que se debatirán especialmente las implicaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y las oportunidades que este marco ofrece para las compañías de ambos países.

“El tema de actualidad ha sido el acuerdo con Mercosur”, ha explicado, y ha subrayado que “España es el segundo mayor inversor en Brasil después de Estados Unidos, un dato muy importante que demuestra la fuerza de las relaciones económicas entre los dos países”.

Además del evento de abril, ha anticipado que LIDE España “ha estado planificando un debate sobre tecnología para junio” y, en el segundo semestre del año, encuentros sectoriales centrados en turismo, mercado inmobiliario y otras oportunidades de inversión, tanto para empresas españolas en Brasil como viceversa.

PUERTA DE ENTRADAA EUROPA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Soares ha destacado que LIDE España quiere convertirse en una referencia para empresas brasileñas que busquen implantarse en España y Europa, pero también para compañías españolas interesadas en Brasil. “Queremos que las empresas de España y las empresas de Brasil nos vean como la puerta de entrada al país”, ha afirmado.

Ha explicado que la propuesta de valor de la organización radica en acompañar y asesorar a proyectos empresariales sólidos, ayudándolas con su estrategia de entrada en el mercado contrario. “Tenemos muchas conexiones en Brasil y ayudamos a las empresas con la estrategia para tener éxito en Brasil o en España”, ha dicho, al tiempo que ha subrayado que buscan colaborar con compañías con “productos que tienen sentido para el mercado”.

Entre las oportunidades que ha mencionado se encuentran proyectos en sectores como energías renovables, alimentación, turismo e inversiones hoteleras. También ha contado que desde LIDE España también conectan a potenciales inversores brasileños con proyectos hoteleros en España, incluidos esquemas de financiación.

Además, ha destacado que “España tiene una posición geográfica privilegiada para las empresas brasileñas que quieren entrar en Europa” y que el país ofrece condiciones laborales y de calidad de vida atractivas para los ejecutivos que consideren reubicarse.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y VISIÓN EMPRESARIAL

Soares ha puesto en valor su trayectoria internacional —que incluye estancias profesionales en Brasil, España, Ucrania y Oriente Medio— y ha dicho que esa experiencia “ha ayudado mucho a entender cómo las diferencias culturales influyen en la forma de hacer negocios”.

Al desarrollarse profesionalmente en entornos multiculturales, ha señalado que “he tenido que aprender a trabajar con perfiles completamente distintos y generar valor real para los clientes”, y que esa perspectiva es la que, según él, impulsa ahora su enfoque en LIDE España.

Con la puesta en marcha de LIDE España, Soares ha asegurado que la organización “ha abierto un espacio de debate y oportunidades reales entre empresas de dos economías estratégicas”. “Nuestro objetivo ha sido aportar contenido real con diferentes perspectivas y fomentar negocios bilaterales que aporten valor a nuestros miembros y a la economía de ambos países”, ha concluido.