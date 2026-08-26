Brasil y EEUU reanudarán las negociaciones comerciales el próximo lunes

Archivo - El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos han acordado retomar el diálogo con una reunión virtual que mantendrán el ministro brasileño de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Márcio Elias Rosa, y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, el próximo lunes 31.

La llamada habría sido acordada por los presidentes brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y estadounidense, Donald Trump, en una llamada telefónica mantenida el pasado viernes, según han informado la agencia Brasil y el diario 'Folha'.

En esa conversación, el jefe del Palacio del Planalto afirmó que los aranceles perjudican tanto a Brasil como a Estados Unidos y reiteró que, a juicio del Ejecutivo brasileño, las justificaciones presentadas por la Casa Blanca para la adopción de los nuevos aranceles carecen de fundamento, según la agencia Brasil.

El nuevo diálogo podría reabrir las frustradas negociaciones entre Washington y Brasilia, después de que en julio la oficina del USTR impusiera un recargo del 25% a varios productos brasileños, tras aproximadamente un año de investigaciones.

Entre los motivos esgrimidos estaban una supuesta falta de "buena fe" de Brasilia a la hora de negociar con Washington; la protección de las autoridades brasileñas del servicio de pagos electrónicos Pix que, según la Casa Blanca, perjudica "injustamente" a proveedores estadounidenses, y también un supuesto castigo "a empresas tecnológicas estadounidenses por negarse a censurar el discurso político", en alusión a la multa impuesta a la red social X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, por no cumplir la orden de eliminar perfiles de investigados por publicar mensajes considerados antidemocráticos.

A estos aranceles se sumaron los decretados por la Casa Blanca a múltiples países y a la Unión Europea por, según la Administración Trump, no adoptar mecanismos efectivos para prevenir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.