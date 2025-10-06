Embajador argentino en EEUU anuncia una inversión "sin precedentes" de empresas estadounidenses en Argentina

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Argentina en Estados Unidos, Peter Lamelas, ha avanzado una inversión "sin precedentes" por parte de compañías estadounidenses en Argentina.

"Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande. Trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo. ¡Dios bendiga a Argentina y Dios bendiga a América!", escribió Lamelas en su cuenta de 'X'.

El embajador escribió este mensaje el pasado domingo, cuatro días después de reunirse con la US-Argentina Business Council, una organización empresarial que impulsa la apertura de negocios en ambos países.

La inversión anunciada por Lamelas también tiene lugar en un contexto marcado por las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina por una línea 'swap' de 20.000 millones de dólares (17.149 millones de euros) y la promesa de compra de deuda argentina por parte de la Administración Trump.

En este sentido, un equipo económico de Argentina liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, aterrizó este domingo en Washington con el objetivo de reunirse con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y cerrar los detalles para conseguir la financiación.

Asimismo, el próximo 14 de octubre está previsto que el presidente argentino, Javier Milei, cierre la serie de negociaciones con Estados Unidos con una visita oficial a la Casa Blanca, donde será recibido por su homólogo norteamericano, Donald Trump.