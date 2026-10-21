EiSP y el IEAvanzado impulsan la cooperación entre España y Colombia

Fotografía con los participantes del evento. - Cedida

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS)

La Escuela Internacional de Servicios Públicos (EiSP) y el Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEAvanzado) han impulsado la cooperación entre España y Colombia promoviendo la visita de dos representantes de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, que han conocido distintos modelos de gestión y operación de los servicios públicos en España, con el objetivo de poder aplicarlos en su país.

La delegación colombiana ha estado integrada por Yadira Morales Roncallo, contralora distrital de Cartagena para el periodo 2026-2029, y Eduardo Camargo Roa, director técnico de Responsabilidad Fiscal y Acciones Judiciales de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, quien cuenta, además, con formación doctoral en Derecho y Filosofía.

De la mano de Jesús Maza Mora, director comercial de la EiSP, los representantes colombianos han desarrollado un amplio itinerario en el que se han contemplado visitas técnicas a instalaciones y entidades de referencia, como la planta de compostaje de la Mancomunidad del Sur de Villanueva de la Cañada (Madrid), la sede de Global Omnium en Valencia, y el campus de ACCIONA en Madrid.

El programa les ha permitido acercarse a diferentes modelos de organización y gestión de servicios esenciales, así como conocer en primera persona los retos operativos, técnicos e institucionales que afrontan las entidades responsables de su prestación.

La visita se ha enmarcado en una estrategia de acercamiento entre los responsables públicos colombianos y el ecosistema empresarial español vinculado a los servicios públicos. “Con esta iniciativa, la EiSP busca favorecer el intercambio de conocimiento, abrir nuevas vías de colaboración y facilitar el contacto entre instituciones y empresas con experiencia en la gestión de infraestructuras y servicios esenciales”, ha aseverado Jesús Maza Mora.

Asimismo, esta primera aproximación pretende sentar las bases para una nueva convocatoria prevista para marzo del próximo año, con la participación de una delegación más amplia de contralores colombianos. El propósito es profundizar en el conocimiento de los modelos españoles de prestación, gestión y control de los servicios públicos y ampliar las oportunidades de intercambio institucional.

“Ante las perspectivas de desarrollo y financiación en Colombia, el conocimiento de la experiencia española puede contribuir a identificar oportunidades de colaboración con compañías internacionales especializadas en infraestructuras, agua, medioambiente y otros ámbitos estratégicos”, ha puntualizado Jesús Maza Mora.

Además, esta iniciativa abre las puertas a una estrecha colaboración entre la EiSP y el IEAvanzado, donde la entidad fundada por Rodrigo Galindo e Iván Dario Gómez Lee podrá ser parte activa de las mejoras que la EiSP ofrece con su formación a las empresas de servicios públicos.

Escuela Internacional de Servicios Públicos (EiSP)

La Escuela Internacional de Servicios Públicos (EiSP) es una institución especializada en la formación y conexión de los profesionales que hacen posible el funcionamiento de las ciudades.

A través de un amplio plan de cursos, programas especializados y jornadas, EiSP fomenta del talento de los profesionales especializados en la gestión de los servicios público creando espacios para actualizar conocimientos, analizar retos reales y compartir soluciones aplicables a la gestión diaria.

Sus programas están dirigidos a directivos, técnicos, empleados públicos, responsables políticos y profesionales vinculados al sector público que, aunque operan en territorios distintos, comparten el compromiso de ofrecer servicios públicos más eficientes, sostenibles y centrados en las necesidades de la ciudadanía.

Más que una escuela convencional, EiSP funciona como un nexo de unión entre organizaciones que entienden que mejorar los servicios públicos exige conocimiento, colaboración y experiencia compartida.