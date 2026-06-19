Eligen LATAM Airlines por tercera vez como la mejor aerolínea en servicio de cabina

LATAM Airlines - CEDIDA

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

LATAM ha sido reconocida por tercera vez como la aerolínea con el mejor servicio de cabina de Sudamérica en los APEX Best™ Awards 2026, durante una ceremonia celebrada el pasado 10 de junio en el marco del Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing Event, en la Royal Dublin Society de Dublín (Irlanda).

Este reconocimiento se suma al premio al Mejor Entretenimiento a Bordo en Sudamérica que LATAM recibió el pasado mes de febrero, también dentro de los premios APEX 2026, consolidando así un año marcado por el reconocimiento internacional a la experiencia ofrecida a sus pasajeros.

Los premios APEX se conceden a partir de las valoraciones anónimas de los pasajeros recopiladas a través de TripIt de Concur, la aplicación de organización de viajes más utilizada del mundo. Para la edición de 2026, los usuarios evaluaron más de un millón de vuelos operados por más de 600 aerolíneas de todo el mundo mediante una escala de cinco estrellas, valorando cinco categorías a bordo: comodidad del asiento, servicio de cabina, restauración, entretenimiento y conexión Wi-Fi. El proceso permite completar la valoración en menos de 15 segundos.

Una experiencia de viaje en constante evolución

Este reconocimiento refleja las mejoras que LATAM viene incorporando de forma continuada a su propuesta a bordo, desde la renovación de las cabinas y la oferta gastronómica hasta los kits de viaje y los sistemas de entretenimiento.

En diciembre de 2025, LATAM presentó su nueva experiencia Premium Business, una renovación integral de la cabina inspirada en las raíces sudamericanas del grupo. Cada detalle, desde la paleta de colores hasta los protocolos de servicio, busca reflejar la esencia del continente: su calidez, riqueza cultural y sofisticación. La propuesta combina los estándares de una hospitalidad de primer nivel con la identidad, la diversidad y el carácter propios de Latinoamérica.

En el ámbito gastronómico, LATAM ha desarrollado una propuesta que fusiona la riqueza natural y cultural de Sudamérica con técnicas culinarias contemporáneas, apostando por productos de temporada e ingredientes locales. Una de las iniciativas más destacadas es el programa Sabores que Transportan, que cada tres meses incorpora un nuevo plato diseñado por chefs emergentes de la región para los vuelos de largo radio con origen en Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, acercando a los pasajeros los sabores y las historias de cada destino.