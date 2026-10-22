Evento para impulsar el convenio de programas de posgrado de la Embajada de Ecuador, la Universidad Complutense de Madrid y Ntic Máster. - Cedida

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS)

La Embajada del Ecuador y Ntic Máster impulsan becas de posgrados tecnológicos para ecuatorianos en España y territorio nacional

​ El acuerdo contempla becas entre el 15% y el 100% para estudiar posgrados tecnológicos de formación permanente en áreas clave como Inteligencia Artificial, Data Science, Big Data, Ingeniería de Datos, Ciberseguridad o Marketing Digital.

​ Las becas están dirigidas a ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana en España y territorio nacional, para el curso académico 2026-2027 en las modalidad online, semipresencial o presencial. El enlace de postulación es:

https://masterucm.com/becas-talentum-ecuador/?src=talentum&md=ref&cp=evento-presencial-embajada-20261020

La Embajada del Ecuador en España y Ntic Máster, entidad que desarrolla programas de posgrado junto a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), han suscrito un Convenio Específico de Colaboración Académica, para facilitar el acceso a programas de formación permanente en áreas tecnológicas y de alta demanda laboral de la comunidad ecuatoriana en España y en territorio nacional.

El convenio fue suscrito en el Centro Cultural Ecuatoriano por la Embajadora Wilma Andrade Muñoz, y José Carlos Soto Gómez, CEO y Co-director de los Másteres Tecnológicos de Formación Permanente de la Complutense de Madrid y Ntic Master. En su intervención la Embajadora destacó el poder transformador de la educación, visión que impulsa el Presidente Daniel Noboa; por su parte el fundador de NTIC aseguró los programas de titulación propia cuentan con un profesorado altamente capacitado que está en contacto directo con las necesidades del ámbito empresarial.

El programa fija una estructura de beneficios dividida en cuatro tramos de becas, cuya aplicación y

porcentaje final se determina de forma independiente para cada máster, convocatoria, modalidad (presencial, online y semipresencial) y en función del expediente académico del postulante.

El programa fija una estructura de beneficios dividida en cuatro tramos de becas, cuya aplicación y porcentaje final se determina de forma independiente para cada máster, convocatoria y modalidad (presencial, online y semipresencial):

Tipo de Beca % de Beca por Modalidad Nº de Becas por Máster Criterios Activación Talentum Acceso 15% Online Ilimitadas Acceso General Desde el Inicio 20% Semipresencial Ilimitadas Acceso General Desde el Inicio 15% Presencial Ilimitadas Acceso General Desde 10 alumnos ecuatorianos inscritos











Talentum Excelencia 50% Online 6 Expediente ≥ Notable Alto Desde 40 alumnos ecuatorianos inscritos 50% Semipresencial 6 Expediente ≥ Notable Alto Desde 40 alumnos ecuatorianos inscritos 50% Presencial 6 Expediente ≥ Notable Alto Desde 40 alumnos ecuatorianos inscritos Talentum Alto Rendimiento 75% Online 3 Expediente Sobresaliente Desde 75 alumnos ecuatorianos inscritos 75% Semipresencial 3 Expediente Sobresaliente Desde 75 alumnos ecuatorianos inscritos 75% Presencial 3 Expediente Sobresaliente Desde 75 alumnos ecuatorianos inscritos Talentum Honor 100% Online 1 Expediente Nº1 Desde 75 alumnos ecuatorianos inscritos 100% Semipresencial 1 Expediente Nº1 Desde 75 alumnos ecuatorianos inscritos 100% Presencial 1 Expediente Nº1 Desde 75 alumnos ecuatorianos inscritos

Oferta académica especializada

Los posgrados incluidos dentro del marco del convenio responden a las principales demandas actuales del sector tecnológico:

Inteligencia Artificial:

○ Máster de formación permanente en IA Generativa y No Code.

Datos e Ingeniería de Datos:

○ Máster de formación permanente en Big Data, Data Science & IA.

○ Máster de formación permanente en Data Science, Big Data & Business Analytics. ○ Máster de formación permanente en Big Data y Data Engineering.

Ciberseguridad:

○ Máster de formación permanente en Ciberseguridad Defensiva y Ofensiva.

Marketing Digital:

○ Máster de formación permanente en Marketing Digital.

○ Máster de formación permanente en Marketing de Moda.

Todos los másteres son títulos de formación permanente expedidos por la Universidad Complutense de Madrid y orientados 100% a la práctica profesional.

Requisitos de acceso y proceso de postulación

Estar en posesión de un título universitario equivalente al grado español . Completar el formulario de inscripción en línea: https://masterucm.com/becas-talentum-ecuador/?src=talentum&md=ref&cp=evento-presencial-embajada-20261020

Se deberá adjuntar copia del documento de identidad en vigor (cédula de identidad ecuatoriana, pasaporte, DNI o NIE) y del título o certificado universitario.

Acreditar documentalmente la nacionalidad ecuatoriana. En los casos de doble nacionalidad, es imprescindible aportar documentación que acredite expresamente la nacionalidad ecuatoriana, aunque la persona solicitante tenga también otra. Presentar expediente académico con calificaciones, currículum vitae actualizado y una carta de motivación de al menos 300 palabras. Realizar una entrevista de admisión (personal o académica) con la dirección del programa.

Importante: La selección de beneficiarios la realiza de forma independiente el Comité Académico de los másteres. Además, se ha constituido una Comisión de Seguimiento paritaria con la Embajada del Ecuador en España, que se reunirá semestralmente para supervisar el desarrollo del programa, la equidad de acceso y la transparencia.