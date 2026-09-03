Embraer entrega su avión número 2.000 de la familia de E-Jets desde la entrada en servicio en 2004

Embraer entrega su E-Jet número 2.000 a Azul Linhas Aéreas. - EMBRAER

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Embraer celebró este martes la entrega de su avión número 2.000 de la familia de E-Jets desde su entrada en servicio en 2024, logrando en dos décadas estar presente en más de 90 aerolíneas de más de 60 países, según un comunicado.

En concreto, se envió un E195-E2 a la compañía brasileña Azul Linhas Aéreas, que fue cliente de lanzamiento de este modelo y supone, en global, un operador "clave" que cuenta con más de 140 E-Jets, tal y como destacó el fabricante.

Esta familia de aviones, compuesta por los modelos de primera generación E170 , E175, E190 y E195, así como los de segunda generación E190-E2 y E195-E2, ha acumulado aproximadamente 48 millones de horas de vuelo y transportado a más de 2850 millones de pasajeros en todo el mundo.

"Como uno de los tres programas de aviones comerciales más exitosos del mundo, la familia E-Jets ha desempeñado un papel fundamental en la conexión de comunidades, la apertura de nuevos mercados y la creación de oportunidades de crecimiento sostenible para las aerolíneas", ha valorado el presidente y CEO del área de aviación comercial de Embraer, Arjan Meijer.

En palabras del consejero delegado de Azul, John Rodgerson, recibir el E-Jet número 2.000 es "especialmente significativo" para la aerolínea porque también representa "la solidez de una alianza" entre ambas partes.