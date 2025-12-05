Archivo - Embratur y Airbnb firman una alianza para fortalecer la promoción internacional de Brasil. - TURISMO BRASIL - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur) y Airbnb han firmado un memorando de entendimiento para fortalecer la promoción internacional de Brasil, según han explicado ambas firmas en un comunicado.

El acuerdo prevé cooperación en inteligencia de mercado, acciones conjuntas de difusión e iniciativas específicas destinadas a fortalecer el turismo comunitario.

Asimismo, la asociación reforzará el apoyo de Airbnb a las campañas digitales de Embratur con el objetivo de ampliar el alcance de la marca Brasil en el extranjero.

Se trata de la segunda colaboración de Embratur y Airbnb después de la creación de manera conjunta de la Ruta Afroturismo en Río de Janeiro, lanzada en portugués e inglés como parte del programa Airbnb Routes para destacar la historia y cultura afrobrasileña en esta ciudad.

La directora general de Airbnb para Sudamérica, Fiamma Zarife, destacó que el acuerdo refuerza el compromiso de la empresa con el desarrollo del turismo en el país: "La renovación de la colaboración entre Airbnb y Embratur refuerza el compromiso de la plataforma de impulsar el turismo, incluido el internacional, en Brasil", afirmó.

Por su parte, el presidente de Embratur, Marcelo Freixo, aseguró que, al combinar la inteligencia de mercado de Airbnb con el conocimiento de las comunidades que sostienen el turismo brasileño de Embratur, ambas firmas seguirán comprometidos "con apoyar decisiones estratégicas, atraer turistas de todo el mundo" y potenciar un sector que genere "empleo" e "ingresos".