La empresa toma la palabra para impulsar el futuro económico de Iberoamérica

Narciso Casado durante su intervención en el GYLF - Cedida

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS)

Más de 600 millones de personas, recursos esenciales para la transición energética, la mayor despensa alimentaria del planeta y una cuota de inversión extranjera directa mundial que ha pasado del 8 % en 2015 al 12,8 % en 2025. Con estos datos, el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado, defendió que Iberoamérica “tiene todo lo que el mundo busca ahora mismo” y subrayó la importancia del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará los días 3 y 4 de noviembre en Las Ventas (Madrid), actividad del programa oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana, para convertir ese potencial en inversión, industria y empleo formal.

Casado intervino en el conversatorio “XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid 2026: Impulsando el futuro económico de Iberoamérica”, moderado por la directora general del Global Youth Leadership Forum (GYLF), Giorgiana Martínezgarnelo y Calvo, celebrado en el marco de la XI edición de este foro internacional de liderazgo joven, y que reúne en Santander hasta el 23 de octubre a autoridades, expertos y empresarios de distintos países. Bajo el lema “The Age of Fragmentation: Challenges for Economic Prosperity and Global Cooperation”, el GYLF analiza los desafíos de la prosperidad económica y la cooperación global, en una región en la que “lo iberoamericano está más vivo que nunca”, tal y como ha señalado en más de una ocasión el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand,

Una cita clave para el sector privado

EL XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, bajo el lema “Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público-privada”, girará en torno a cuatro grandes temas: Transformaciones estructurales de la economía global y sus implicaciones para Iberoamérica; Activos estratégicos y cooperación público privada: La transformación productiva de Iberoamérica; Innovación, economía del conocimiento y ecosistemas emprendedores; e Inclusión, igualdad y condiciones que habilitan el desarrollo productivo. Sus conclusiones se recogerán en un documento de recomendaciones y compromisos empresariales que se entregará a las jefas y jefes de Estado y de Gobierno durante el Conversatorio.

Es, a juicio de Casado, el espacio para incorporar la visión de quienes invierten y emplean y trasladar propuestas concretas a los responsables políticos, en un momento especial: “Nunca había estado tan unido el sistema de Cumbres al de los Encuentros Empresariales como ahora, y eso nos obliga a estar a la altura”, señaló. Una apuesta que comparte la secretaria general de la UNCTAD, Rebeca Grynspan, cuando en más de una ocasión ha valorado que: “La integración de Iberoamérica la va a hacer el sector privado”.

Desde Cartagena de Indias en 2016, hasta La Antigua-Guatemala en 2018, Andorra en 2021, Santo Domingo en 2023 y Cuenca en 2025, los Encuentros han ido ganando un espacio propio para que las empresas y sus organizaciones representativas participen en el debate sobre las prioridades de la región. Un recorrido que ha servido para acercar la voz del sector privado al proceso de Cumbres y que llega ahora a Madrid con una ambición clara: hacer de la colaboración público-privada una herramienta para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la región.

Confianza y fragmentación

Y, sin embargo, el crecimiento sigue siendo moderado y desigual. “El principal obstáculo no es la falta de recursos, ni de talento, ni de emprendedores; es que no siempre conseguimos transformar esas ventajas en inversión productiva, innovación, industria y empleo estable y formal”, constató Casado. Detrás hay dos causas que se retroalimentan: la confianza, porque sin seguridad jurídica, reglas claras e instituciones sólidas no hay inversión, y la fragmentación, ya que “muchas veces nos presentamos al mundo como un conjunto de mercados separados cuando tenemos capacidad de actuar como una gran región”. La incertidumbre geopolítica es hoy el principal riesgo, pero también la mejor oportunidad para estrechar lazos: “Ahora más que nunca, es el momento de Iberoamérica”.

Integración, España e inteligencia artificial

La integración es, a la vez, una realidad y una ambición. La región suma 419 instrumentos de integración, pero las empresas, sobre todo las mipymes, siguen topándose con tres obstáculos importantes: la divergencia normativa y técnica; la fricción administrativa, aduanera y logística, y la inseguridad jurídica. La fórmula, como acostumbra a defender el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “no es regular menos, sino regular mejor”.

España, primer inversor europeo en la región y segundo tras Estados Unidos, puede ser algo más que una puerta de entrada a Europa: una plataforma que aproveche acuerdos como el de la UE-Mercosur, que supondrá un ahorro de más de 4.000 millones de euros en aranceles, y que conecte ecosistemas de socios, capital e innovación. Para ello, según Casado, las empresas españolas deben pasar “de una lógica de país a una lógica de región”: el 70 % de las que invierten en América Latina lo hace en un único país.

También la inteligencia artificial puede ser una palanca de productividad o “una nueva fuente de desigualdad” entre empresas y entre países. Para que llegue a las pymes, Casado sugiere que la tecnología contribuya a solucionar problemas que ya tienen de base y que no se convierta en uno más; y que las grandes empresas tiren de las pequeñas. Durante su intervención, Casado mencionó también el Espacio Empresarial Iberoamericano-Conecta, la nueva plataforma impulsada por CEIB y FIJE con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo-BID para fomentar la interacción y el contacto en el ámbito empresarial, porque “democratizar la IA empieza por facilitar que las empresas se encuentren”, valoró.

Talento joven y empleo de calidad

En este sentido, Casado consideró que “no deberíamos tener que elegir entre productividad y calidad del empleo”: las empresas más productivas son las que pueden formar a su gente, pagar mejores salarios y sostener el empleo. Porque las empresas son generadoras de riqueza económica, pero sobre todo humana. De ahí su apuesta por más infraestructuras, más capital humano y más I+D, y por la formación dual.

Los jóvenes tienen además un papel cada vez más protagonista en la región, aseguró el secretario permanente de CEIB, quien aseguró que desde 2019, a través de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, están cada vez más presentes en todas las actividades que desarrollamos.

Premio Trayectoria Profesional Internacional

Al término del conversatorio, el GYLF hizo entrega a Narciso Casado del Premio Trayectoria Profesional Internacional de su XI edición, que reconoce su recorrido al servicio de la cooperación y el diálogo entre el sector empresarial y las instituciones en Iberoamérica. Antes de recibirlo, se proyectó un vídeo elaborado por el equipo del foro, que hizo un repaso a su trayectoria.

El galardón llega en un año especialmente simbólico para CEIB, pues cumple diez años de la incorporación de los Encuentros Empresariales al proceso de las Cumbres Iberoamericanas, y a pocas semanas de que Madrid acoja el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano.