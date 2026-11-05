Publicado 05/11/2026 17:34

Los empresarios iberoamericanos se comprometen a impulsar una región más innovadora

Foto familia presidentes OOEE Iberoamericanas de CEIB con Jefes de Estado y de Gobierno y SM Rey
Foto familia presidentes OOEE Iberoamericanas de CEIB con Jefes de Estado y de Gobierno y SM Rey - Cedida

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

El S.M. el Rey Felipe VI clausuró hoy en la Plaza de Las Ventas de Madrid el XVI Encuentro  Empresarial Iberoamericano, que ha reunido durante dos jornadas a más de 2.000  participantes inscritos de 42 países. En el acto, el presidente de CEOE y CEIB, Antonio  Garamendi, en representación de todas las organizaciones empresariales de  Iberoamérica, entregó a los jefes de Estado y de Gobierno el Compromiso empresarial  por el futuro de Iberoamérica, con un mensaje claro: Iberoamérica necesita ser más  competitiva, y eso exige invertir en talento y tecnología para lograr un desarrollo más  inclusivo y sostenible. Para fomentar estos ecosistemas, lo público y lo privado tienen  que trabajar de la mano. 

Conversatorio de alto nivel de Jefes de Estado y de Gobierno 

La sesión de clausura estuvo precedida por el Conversatorio de jefas y jefes de Estado  y de Gobierno, en el que participaron el presidente del Gobierno de España, Pedro  Sánchez; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente de República  Dominicana, Luis Abinader, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el primer  ministro de Portugal, Luis Montenegro. A lo largo de la jornada, intervinieron también el  presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el vicepresidente de Colombia, José Manuel  Restrepo, junto a ministros de toda la región, representantes de organismos  multilaterales, de instituciones, academia, fundaciones, agencias de inversión y  líderes empresariales del máximo nivel. 

Moderado y liderado por Andrés Allamand, el Conversatorio permitió a los  mandatarios compartir con el sector privado su visión sobre el papel de Iberoamérica  en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Pedro Sánchez puso en  valor la apuesta de España por la región y el peso de la inversión española: 

“Iberoamérica es una comunidad de futuro, y ese futuro se construye con empresas  que invierten y crean empleo”. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó que, en una época marcada por  la emergencia climática y la revolución tecnológica, la voz de Iberoamérica es más  necesaria que nunca. Puso como ejemplo la transformación energética de España y  planteó la necesidad de un nuevo contrato social para que la inteligencia artificial  esté al servicio de los ciudadanos, con una regulación común entre Europa e  Iberoamérica, apostando siempre por las alianzas público-privadas y el  multilateralismo. 

A su vez, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, explicó que invertir en  un país requiere un Gobierno dispuesto a acompañar y una sociedad dispuesta a  sumarse, y atribuyó el éxito dominicano a la complementariedad entre lo público y lo  privado. “Tenemos que unificar los esfuerzos de Iberoamérica para avanzar en los  sectores punteros”, afirmó. 

Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió que la mejor  política pública es generar empleo de calidad sin descuidar el desarrollo social,  apoyándose en la sostenibilidad, la seguridad jurídica y la educación. “El Gobierno tiene que facilitar el camino a quien quiere generar empleo, y las empresas tienen que  confiar en el Gobierno”, subrayó. 

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que su país deja atrás 20 años de  aislamiento y aspira a transformar su riqueza en litio, gas y estaño en industria propia,  de la mano de los empresarios. Para ello, -explicó-, su Gobierno está reformando el  sistema judicial y aprobando nuevas leyes de inversión, minería e hidrocarburos. “La  ideología no da de comer, el sentido común, sí”, resumió. 

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, presentó a Portugal y España como  puerta de entrada a Europa y a África, y apostó por atraer talento y simplificar la  burocracia. Animó además a aprovechar una comunidad lingüística de cerca de 900  millones de personas como palanca de oportunidades para las empresas. “Tenemos  que salir de aquí con más confianza de la que entramos”, concluyó. 

Clausura de S.M. el Rey 

Tras la entrega de los Premios Iberoamericanos de la Calidad, se dio paso a la sesión  de clausura, en la que S.M. el Rey Felipe VI agradeció el extraordinario trabajo de CEIB,  SEGIB y CEOE en esta edición y recordó que el Encuentro es algo más joven que las  Cumbres y que nació con la convicción de que se necesita a todos los actores para  avanzar. 

“Vivimos una transformación tecnológica sin precedentes, bien aprovechada puede  reducir las desigualdades territoriales, abrir los mercados internacionales a miles de  pymes y crear empleo de alto valor añadido”, declaró; añadiendo que todo ello sin  renunciar a la seguridad y a los derechos de los ciudadanos. 

El progreso al que aspiramos debe ser, además, sostenible e inclusivo, valoró; pero  para ello son necesarios “entornos estables, seguridad jurídica e instituciones sólidas  y transparentes; aquello que favorezca y asegure la necesaria confianza que permita  un compromiso sólido y a largo plazo de las empresas con un país”, manifestó.

S.M. el Rey apostó también por la colaboración público-privada, que debe encontrarse  también en las relaciones entre regiones. “Es necesario seguir fortaleciendo los  vínculos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, como demuestran las  recientes renovaciones de los acuerdos con Chile y México y el acuerdo UE-Mercosur”.  España trabajará para que esa relación sea más ambiciosa y cercana a las empresas  y a los ciudadanos de ambas orillas, prometió. 

Agradeció el excelente trabajo de Antonio Garamendi por su dedicación al frente de  la Secretaría Permanente de CEIB y dio la enhorabuena a los presidentes de  organizaciones empresariales iberoamericanas por el compromiso alcanzado. “Su  valor se medirá por lo que hagamos con ellos a partir de mañana”, subrayó. Si somos  capaces de avanzar aún más juntos, -prosiguió-, concertando recursos, talento y  voluntad, haremos realmente más grande y más próspero el espacio  iberoamericano”, concluyó.

Diez compromisos para una Iberoamérica más competitiva e integrada 

El presidente de CEOE y de CEIB, Antonio Garamendi, leyó y entregó a los mandatarios  el Compromiso, con el que el empresariado de la región traslada sus propuestas al  proceso de Cumbres, como viene haciendo desde Cartagena de Indias en 2016. El  documento recoge 10 compromisos que van desde impulsar la inversión  intrarregional y el empleo formal hasta acelerar la innovación y la adopción  responsable de la inteligencia artificial, reforzar el papel de las mipymes, desarrollar el  talento y promover la formalización del tejido productivo. 

El sector privado pide a los Gobiernos reconocer la colaboración público-privada  como herramienta estructural de desarrollo, garantizar marcos estables y previsibles  para la inversión, incorporar de forma permanente la voz empresarial a las Cumbres  y establecer mecanismos de seguimiento que conviertan los compromisos en  resultados verificables.

Honduras toma el relevo al frente de CEIB 

El acto institucional incluyó el traspaso de la presidencia del Consejo de Empresarios  Iberoamericanos, que Antonio Garamendi cedió a la presidenta del Consejo  Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo. Antes de comenzar su  intervención, Gallardo expresó la solidaridad del empresariado hondureño con  España por el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre. 

Gallardo asumió el cargo “con gratitud y un profundo sentido de responsabilidad”,  reconoció el liderazgo de Antonio Garamendi al frente de CEIB y fijó las prioridades de  su mandato. “Pondremos especial atención en fomentar más oportunidades para  integrarse a los mercados regionales, incorporar tecnología y mejorar la  productividad, sobre todo en las mipymes”, señaló. También se comprometió a  acercar la formación a las necesidades del empleo, porque “nuestros jóvenes  necesitan oportunidades para adquirir experiencia y construir su futuro; nuestras  empresas necesitan talento para crecer e innovar”.

La nueva presidenta apostó por “un diálogo público-privado respetuoso y orientado a  resultados”, ya que “invertir y generar empleo requiere confianza, instituciones sólidas  y reglas claras”, y anunció que Honduras será la sede del próximo Encuentro  Empresarial Iberoamericano. “Recibo esta presidencia con orgullo hondureño y con  vocación iberoamericana. Honduras los espera con los brazos abiertos”, concluyó. 

Estado y empresa, en la misma mesa 

La jornada arrancó con una mesa de diálogo público-privado moderada por la  presidenta de GWL Voices, Susana Malcorra, en la que participaron los ministros Marco  Riquelme (Paraguay), Mauricio Gómez Amín (Colombia), Epaminondas Marinakys  (Honduras) y Christian Morales Burgos (Bolivia), junto a la presidenta de la CPC de  Chile, Susana Jiménez, y Alexandre Furlan, de la CNI de Brasil. Los participantes  coincidieron en que la colaboración entre gobiernos y empresas debe convertirse en  un método de trabajo estable, con trámites más simples, reglas previsibles y  seguridad jurídica para atraer inversión. 

Ya en el bloque dedicado a las condiciones del desarrollo, el vicepresidente de  Colombia, José Manuel Restrepo, defendió políticas que impulsen la productividad y  la formalización, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó a su país como  un socio fiable y abierto a la inversión y a la colaboración con el sector privado, en  vísperas de que Honduras asuma el relevo empresarial iberoamericano, al ser su país  anfitrión de la XXI Cumbre Iberoamericana en 2028. 

Talento, innovación e inclusión, motores del crecimiento 

Los paneles de la jornada abordaron las capacidades y las condiciones que permiten  convertir el potencial de la región en productividad. Agustín Moro (Telefónica)  presentó IberInnova, y Ángela de Miguel (CEPYME), Silvana Peñaherrera (viceministra  de Producción de Ecuador), José Medina Mora (CCE de México), Matías Bendersky (BID)  y Miguel Escassi (Google) debatieron sobre innovación y ecosistemas  emprendedores. Antonio Huertas (Mapfre) reflexionó sobre una Iberoamérica más  resiliente.

En la mesa sobre crecimiento sostenible, moderada por Alicia Montalvo (CAF),  participaron Alejandro Oñoro (Ilunion), Felipe Capozzolo (FEDECAMARAS), la ministra de  Industria de Uruguay, Fernanda Cardona, Matías Fernández (FIJE), Pedro Duque  (Hispasat) y Elizabeth Prado Núñez (Fundación Microfinanzas BBVA). Cerró el bloque de  la mañana Enrique Riquelme (COX), con una mirada a la geopolítica. Todos  coincidieron en que no habrá crecimiento sostenible sin inclusión, igualdad de  oportunidades y conectividad. “Tenemos que reconocernos como comunidad”, valoró  Riquelme en su intervención. 

Apoyo de empresas e instituciones de primer nivel 

Esta edición cuenta con el respaldo de FIJE y de la Confederación Española de  Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), y ha sido posible gracias al apoyo  constante de las empresas e instituciones patrocinadoras: CAF, COX, Mapfre, Repsol,  Santander, BBVA, Iberia, Airbus, Google, ICEX, Telefónica, Valora, Fundación Cajasol,  Indra Group, Grupo Social ONCE, Abertis, AUXADI, Banco LAFISE, Barceló Hotel Group,  CIRSA, CREEL, Minor Hotels, Técnicas Reunidas y UNIR, entre otros.

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