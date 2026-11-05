Los empresarios iberoamericanos se comprometen a impulsar una región más innovadora

Foto familia presidentes OOEE Iberoamericanas de CEIB con Jefes de Estado y de Gobierno y SM Rey - Cedida

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

El S.M. el Rey Felipe VI clausuró hoy en la Plaza de Las Ventas de Madrid el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que ha reunido durante dos jornadas a más de 2.000 participantes inscritos de 42 países. En el acto, el presidente de CEOE y CEIB, Antonio Garamendi, en representación de todas las organizaciones empresariales de Iberoamérica, entregó a los jefes de Estado y de Gobierno el Compromiso empresarial por el futuro de Iberoamérica, con un mensaje claro: Iberoamérica necesita ser más competitiva, y eso exige invertir en talento y tecnología para lograr un desarrollo más inclusivo y sostenible. Para fomentar estos ecosistemas, lo público y lo privado tienen que trabajar de la mano.

Conversatorio de alto nivel de Jefes de Estado y de Gobierno

La sesión de clausura estuvo precedida por el Conversatorio de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, en el que participaron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro. A lo largo de la jornada, intervinieron también el presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, junto a ministros de toda la región, representantes de organismos multilaterales, de instituciones, academia, fundaciones, agencias de inversión y líderes empresariales del máximo nivel.

Moderado y liderado por Andrés Allamand, el Conversatorio permitió a los mandatarios compartir con el sector privado su visión sobre el papel de Iberoamérica en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Pedro Sánchez puso en valor la apuesta de España por la región y el peso de la inversión española:

“Iberoamérica es una comunidad de futuro, y ese futuro se construye con empresas que invierten y crean empleo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó que, en una época marcada por la emergencia climática y la revolución tecnológica, la voz de Iberoamérica es más necesaria que nunca. Puso como ejemplo la transformación energética de España y planteó la necesidad de un nuevo contrato social para que la inteligencia artificial esté al servicio de los ciudadanos, con una regulación común entre Europa e Iberoamérica, apostando siempre por las alianzas público-privadas y el multilateralismo.

A su vez, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, explicó que invertir en un país requiere un Gobierno dispuesto a acompañar y una sociedad dispuesta a sumarse, y atribuyó el éxito dominicano a la complementariedad entre lo público y lo privado. “Tenemos que unificar los esfuerzos de Iberoamérica para avanzar en los sectores punteros”, afirmó.

Por su parte, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió que la mejor política pública es generar empleo de calidad sin descuidar el desarrollo social, apoyándose en la sostenibilidad, la seguridad jurídica y la educación. “El Gobierno tiene que facilitar el camino a quien quiere generar empleo, y las empresas tienen que confiar en el Gobierno”, subrayó.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que su país deja atrás 20 años de aislamiento y aspira a transformar su riqueza en litio, gas y estaño en industria propia, de la mano de los empresarios. Para ello, -explicó-, su Gobierno está reformando el sistema judicial y aprobando nuevas leyes de inversión, minería e hidrocarburos. “La ideología no da de comer, el sentido común, sí”, resumió.

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, presentó a Portugal y España como puerta de entrada a Europa y a África, y apostó por atraer talento y simplificar la burocracia. Animó además a aprovechar una comunidad lingüística de cerca de 900 millones de personas como palanca de oportunidades para las empresas. “Tenemos que salir de aquí con más confianza de la que entramos”, concluyó.

Clausura de S.M. el Rey

Tras la entrega de los Premios Iberoamericanos de la Calidad, se dio paso a la sesión de clausura, en la que S.M. el Rey Felipe VI agradeció el extraordinario trabajo de CEIB, SEGIB y CEOE en esta edición y recordó que el Encuentro es algo más joven que las Cumbres y que nació con la convicción de que se necesita a todos los actores para avanzar.

“Vivimos una transformación tecnológica sin precedentes, bien aprovechada puede reducir las desigualdades territoriales, abrir los mercados internacionales a miles de pymes y crear empleo de alto valor añadido”, declaró; añadiendo que todo ello sin renunciar a la seguridad y a los derechos de los ciudadanos.

El progreso al que aspiramos debe ser, además, sostenible e inclusivo, valoró; pero para ello son necesarios “entornos estables, seguridad jurídica e instituciones sólidas y transparentes; aquello que favorezca y asegure la necesaria confianza que permita un compromiso sólido y a largo plazo de las empresas con un país”, manifestó.

S.M. el Rey apostó también por la colaboración público-privada, que debe encontrarse también en las relaciones entre regiones. “Es necesario seguir fortaleciendo los vínculos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, como demuestran las recientes renovaciones de los acuerdos con Chile y México y el acuerdo UE-Mercosur”. España trabajará para que esa relación sea más ambiciosa y cercana a las empresas y a los ciudadanos de ambas orillas, prometió.

Agradeció el excelente trabajo de Antonio Garamendi por su dedicación al frente de la Secretaría Permanente de CEIB y dio la enhorabuena a los presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas por el compromiso alcanzado. “Su valor se medirá por lo que hagamos con ellos a partir de mañana”, subrayó. Si somos capaces de avanzar aún más juntos, -prosiguió-, concertando recursos, talento y voluntad, haremos realmente más grande y más próspero el espacio iberoamericano”, concluyó.

Diez compromisos para una Iberoamérica más competitiva e integrada

El presidente de CEOE y de CEIB, Antonio Garamendi, leyó y entregó a los mandatarios el Compromiso, con el que el empresariado de la región traslada sus propuestas al proceso de Cumbres, como viene haciendo desde Cartagena de Indias en 2016. El documento recoge 10 compromisos que van desde impulsar la inversión intrarregional y el empleo formal hasta acelerar la innovación y la adopción responsable de la inteligencia artificial, reforzar el papel de las mipymes, desarrollar el talento y promover la formalización del tejido productivo.

El sector privado pide a los Gobiernos reconocer la colaboración público-privada como herramienta estructural de desarrollo, garantizar marcos estables y previsibles para la inversión, incorporar de forma permanente la voz empresarial a las Cumbres y establecer mecanismos de seguimiento que conviertan los compromisos en resultados verificables.

Honduras toma el relevo al frente de CEIB

El acto institucional incluyó el traspaso de la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, que Antonio Garamendi cedió a la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo. Antes de comenzar su intervención, Gallardo expresó la solidaridad del empresariado hondureño con España por el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre.

Gallardo asumió el cargo “con gratitud y un profundo sentido de responsabilidad”, reconoció el liderazgo de Antonio Garamendi al frente de CEIB y fijó las prioridades de su mandato. “Pondremos especial atención en fomentar más oportunidades para integrarse a los mercados regionales, incorporar tecnología y mejorar la productividad, sobre todo en las mipymes”, señaló. También se comprometió a acercar la formación a las necesidades del empleo, porque “nuestros jóvenes necesitan oportunidades para adquirir experiencia y construir su futuro; nuestras empresas necesitan talento para crecer e innovar”.

La nueva presidenta apostó por “un diálogo público-privado respetuoso y orientado a resultados”, ya que “invertir y generar empleo requiere confianza, instituciones sólidas y reglas claras”, y anunció que Honduras será la sede del próximo Encuentro Empresarial Iberoamericano. “Recibo esta presidencia con orgullo hondureño y con vocación iberoamericana. Honduras los espera con los brazos abiertos”, concluyó.

Estado y empresa, en la misma mesa

La jornada arrancó con una mesa de diálogo público-privado moderada por la presidenta de GWL Voices, Susana Malcorra, en la que participaron los ministros Marco Riquelme (Paraguay), Mauricio Gómez Amín (Colombia), Epaminondas Marinakys (Honduras) y Christian Morales Burgos (Bolivia), junto a la presidenta de la CPC de Chile, Susana Jiménez, y Alexandre Furlan, de la CNI de Brasil. Los participantes coincidieron en que la colaboración entre gobiernos y empresas debe convertirse en un método de trabajo estable, con trámites más simples, reglas previsibles y seguridad jurídica para atraer inversión.

Ya en el bloque dedicado a las condiciones del desarrollo, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, defendió políticas que impulsen la productividad y la formalización, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, presentó a su país como un socio fiable y abierto a la inversión y a la colaboración con el sector privado, en vísperas de que Honduras asuma el relevo empresarial iberoamericano, al ser su país anfitrión de la XXI Cumbre Iberoamericana en 2028.

Talento, innovación e inclusión, motores del crecimiento

Los paneles de la jornada abordaron las capacidades y las condiciones que permiten convertir el potencial de la región en productividad. Agustín Moro (Telefónica) presentó IberInnova, y Ángela de Miguel (CEPYME), Silvana Peñaherrera (viceministra de Producción de Ecuador), José Medina Mora (CCE de México), Matías Bendersky (BID) y Miguel Escassi (Google) debatieron sobre innovación y ecosistemas emprendedores. Antonio Huertas (Mapfre) reflexionó sobre una Iberoamérica más resiliente.

En la mesa sobre crecimiento sostenible, moderada por Alicia Montalvo (CAF), participaron Alejandro Oñoro (Ilunion), Felipe Capozzolo (FEDECAMARAS), la ministra de Industria de Uruguay, Fernanda Cardona, Matías Fernández (FIJE), Pedro Duque (Hispasat) y Elizabeth Prado Núñez (Fundación Microfinanzas BBVA). Cerró el bloque de la mañana Enrique Riquelme (COX), con una mirada a la geopolítica. Todos coincidieron en que no habrá crecimiento sostenible sin inclusión, igualdad de oportunidades y conectividad. “Tenemos que reconocernos como comunidad”, valoró Riquelme en su intervención.

Apoyo de empresas e instituciones de primer nivel

Esta edición cuenta con el respaldo de FIJE y de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), y ha sido posible gracias al apoyo constante de las empresas e instituciones patrocinadoras: CAF, COX, Mapfre, Repsol, Santander, BBVA, Iberia, Airbus, Google, ICEX, Telefónica, Valora, Fundación Cajasol, Indra Group, Grupo Social ONCE, Abertis, AUXADI, Banco LAFISE, Barceló Hotel Group, CIRSA, CREEL, Minor Hotels, Técnicas Reunidas y UNIR, entre otros.