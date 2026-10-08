Empresarios iberoamericanos reivindican, en Barcelona, a la región como destino inversor

Imágenes de las diferentes ponencias de la mañana en el Foro de Inversiones CEAPI en Barcelona - Cedida

BARCELONA, 8 Oct, (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebra este jueves en Barcelona la tercera edición de su Foro de Inversiones, bajo el lema “Invertir en Barcelona. Invertir en España. Invertir en Iberoamérica”. La jornada de ponencias matutina ha reunido en CaixaForum Barcelona a 150 presidentes de compañías, CEOs, familias empresarias, inversores y representantes institucionales para impulsar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer las relaciones empresariales entre Europa e Iberoamérica.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha abierto la jornada reivindicando el potencial económico y estratégico de la región. “En este momento tan convulso, Iberoamérica es la respuesta que el mundo necesita”, ha afirmado. Vilanova ha recordado que la región concentra un tercio de las reservas mundiales de agua dulce y el 16 % de las tierras agrícolas del planeta, además de poseer grandes reservas de petróleo. “Es la despensa y el motor del mundo”, ha destacado.

Vilanova también ha recordado que numerosos empresarios de la región nacieron, se formaron o decidieron invertir en Cataluña. “Pero no es tan importante lo que Barcelona ha sido como todo lo que puede llegar a ser”, ha señalado.

Barcelona e Iberoamérica, una relación con nuevas oportunidades

Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, ha comenzado su intervención afirmando que “este Foro de CEAPI es una oportunidad de construir confianza, tan necesaria en estos momentos”. Además, ha puesto en relieve que "América latina ocupa un lugar muy importante como socio. La inversión catalana en Latinoamérica es de 797 millones de euros; en 2025 las exportaciones a México superaron los 2.000 millones de euros. Cataluña aporta cerca del 30% de las exportaciones españolas a Mercosur”. “Queremos que las empresas catalanas encuentren más oportunidades para invertir en América Latina, y que las empresas del otro lado del Atlántico encuentren en Cataluña un ecosistema donde crecer", ha recalcado.

Daniel Servitje: de México a los orígenes de Bimbo en Cataluña

Uno de los protagonistas del Foro ha sido Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo (México), quien ha recordado que su compañía llegó a Granollers en los años 60 y, desde aquí, se extendió a toda España, en una conversación moderada por Fernando Quijano, director de La República (Colombia). El empresario mexicano también ha compartido tres consejos: “El primero es que hay que ver para delante y saber de dónde viene. Lo segundo es que cada mercado es un mundo: hay que tener mucha sensibilidad local, sin generalizar. Nuestro ADN está en crecer, reinvertimos el 80% en abrir mercados y en aumentar penetración donde ya operamos. Y el tercero es que tu talento tiene que ser global, con apetito de crecer y aprender. La curiosidad y el hambre de crecer es muy importante”.

La sesión de la mañana

La jornada ha comenzado con la bienvenida de Mireia Domingo García, directora de CaixaForum Barcelona. A continuación, Pol Gibert, secretario general de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña, ha reivindicado la innovación, el talento y la vocación internacional como factores que refuerzan el atractivo inversor de Cataluña.

La capacidad de Barcelona para atraer talento e inversión internacional ha centrado la intervención de Josep Lluís Sanfeliu, presidente de Barcelona Global, quien ha destacado que la ciudad “no solo tiene talento local, sino también internacional”, una de sus principales fortalezas competitivas.

Empresas que invierten, innovan y crecen

La transformación de la agroindustria ha reunido a Josep Graells, presidente administrador de Vallformosa, y Carles Sumarroca, presidente de Agromillora. Graells ha defendido Cataluña como plataforma empresarial hacia Europa e Iberoamérica, mientras Sumarroca ha destacado el papel de la tecnología y el capital en la competitividad del sector.

La empresa familiar ha sido otro de los grandes ejes del encuentro. Eulàlia Planes, CEO de DISPUR Family Office, ha compartido la experiencia de crecimiento de Fluidra y los valores de la familia empresaria. Por su parte, Hermógenes Gilberto Barcia Fernández, fundador de Botica Hermógenes Barcia, y Esteban Morabito, presidente de MAAHSA, han reflexionado sobre la sucesión generacional, la profesionalización y la innovación como claves para construir empresas duraderas.

En materia de mercados de capitales, Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de ANDINO, ha compartido su experiencia personal sobre las oportunidades que ofrece la Bolsa española a las compañías iberoamericanas para financiar su expansión.

El sector inmobiliario ha reunido a Álex Cierco, CEO de IMSA; Ramón Hermosilla, socio director de Terralpa; José Manuel Marjalizo, presidente de Marjalizo Corp.; y José Rodríguez Pousa, CEO de Sercotel, quienes han abordado las nuevas oportunidades y modelos de inversión en Cataluña.

La escasez de vivienda ha centrado la conversación entre Albert Magrans, CEO de Roca Group, y Raquel Sánchez, presidenta y CEO de Paradores de Turismo de España, sobre el papel de la industria y la innovación para ofrecer soluciones más eficientes y sostenibles. Nosotros -como empresa global- tenemos una visión más amplia del problema de la vivienda. Para añadir a continuación que “se está aprovechando muy poco el potencial de la industrialización de los procesos de construcción”.

Innovación y tecnología para crecer internacionalmente

Alberto Granados, presidente no ejecutivo de HappyRobot, y Ernesto Kruger, CEO de KRUGER Corporation, han compartido sus experiencias sobre cómo escalar compañías tecnológicas, atraer talento y competir en mercados internacionales.

Presencia de grandes líderes empresariales e institucionales

Otros ponentes empresariales con los que contará toda la jornada son por España, de Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell; Gonzalo de Miquel, vicepresidente de Global Clinical Development de Alexion Pharmaceuticals; Felipe Campos, consejero delegado de Aguas de Barcelona; y Enrique Morera, CEO & Owner de SARM; por Colombia, de Omar González, presidente de Grupo Trinity; Sebastián Mejía, vicepresidente de Procafecol; Yonatan Bursztyn, presidente de Totto; Camilo Durán, director de Internacionalización de DipDig by Outsourcing; y Juan Pablo Vázquez, director de Campiglia; y por República Dominicana, de José Antonio Rodríguez Copello, presidente del Consejo de Administración de Banco López de Haro.