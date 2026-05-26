Empresas familiares protagonistas del arranque del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI

Ricardo Paullada, socio de CHEVEZ RUIZ ZAMARRIPA, Francisca Ponce, directora Ejecutiva THE FAMILY PONCE, y GROU, y Diego Urrea, director en LEONISA - CEDIDA

CIUDAD DE MÉXICO 26 (EUROPA PRESS)

El IX Congreso Iberoamericano, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el lema ‘La Fuerza de Iberoamérica’, ha arrancado hoy en Ciudad de México con unas jornadas de apertura que han reunido a líderes empresariales e institucionales de toda la región en torno a los grandes retos del desarrollo económico y social de Iberoamérica.

La jornada se ha estructurado en tres grandes bloques —Empresa Familiar, Impacto Social y Next Generation—, además de un espacio dedicado a Mujer, Empresa y Liderazgo, con un encuentro con primeras damas de la región.

Jornada de Impacto Social: inversión con propósito

La Jornada de Impacto Social de CEAPI fue inaugurada por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Jordi Gutierrez, director general de CEAPI, quienes coincidieron en destacar el papel de la actividad empresarial como motor de empleo, inversión, innovación y oportunidades, así como la capacidad de las fundaciones empresariales para impulsar iniciativas que mejoran la vida de millones de personas.

En este contexto, CEAPI planteó la necesidad de construir una gran alianza iberoamericana que permita ampliar el alcance de los proyectos sociales en ámbitos como la educación, la salud, la igualdad o la inclusión, consolidando al empresario como un actor clave para el desarrollo y el bienestar de la región.

En las distintas mesas de diálogo, líderes empresariales y sociales coincidieron en la necesidad de impulsar modelos de desarrollo más humanos y sostenibles. Juan Tomás Díaz Infante, CEO de Grupo Haina, y Ana Botella, presidenta de Fundación Integra, abordaron la importancia de crear oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad, mientras que María del Carmen Nasser, vicepresidenta de Fundación Terra, David Romero, CEO de Fincomun, e Irma Potes, directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México, defendieron que no puede existir una empresa sana en una sociedad enferma y que el verdadero desarrollo sostenible solo es posible cuando se invierte en educación, dignidad, talento y comunidad. Asimismo, se puso de relieve el valor de la colaboración entre empresas, fundaciones y organizaciones para promover la inclusión, la formación y el progreso sostenible de las comunidades iberoamericanas.

La jornada concluyó con un llamamiento a transformar el compromiso en acciones concretas capaces de generar un impacto tangible y duradero. En la clausura, María Esther Rey, socia de Pérez-Llorca, señaló que “las conversaciones del día estuvieron centradas no en la teoría, sino en experiencias reales, resultados tangibles y modelos de colaboración con capacidad transformadora para el futuro de Iberoamérica”.

Jornada de Empresa Familiar: continuidad y visión multigeneracional

La Jornada de Empresa Familiar, celebrada en el Centro Asturiano ha sido inaugurada por Ana Pastor, secretaria general de CEAPI, y Pere Pons, de Chevez Ruiz Zamarripa.

Durante la sesión se abordaron los principales retos y oportunidades que enfrentan las familias empresarias en materia de sucesión, gobernanza y preservación patrimonial, así como el papel estratégico que desempeñan los Family Office en la construcción de legados sostenibles y transgeneracionales.

Entre otros panelistas, Francisca Ponce, directora ejecutiva de The Family Ponce Group, subrayó la importancia de institucionalizar reglas y procesos conforme las familias empresarias crecen. “Las reglas claras conservan la amistad”, afirmó, al explicar que los protocolos familiares deben mantenerse vivos y evolucionar junto con las necesidades de la empresa y de las nuevas generaciones.

Los panelistas coincidieron en que los Family Office han evolucionado de ser estructuras enfocadas únicamente en la gestión financiera a convertirse en plataformas integrales para acompañar a las familias empresarias en la toma de decisiones estratégicas, la formación de nuevas generaciones y la alineación de valores familiares con objetivos patrimoniales de largo plazo.

La jornada concluyó con un análisis sobre la creciente profesionalización de los Family Office en México y América Latina, así como sobre la necesidad de construir modelos de acompañamiento patrimonial basados en la independencia, la ética y la visión de futuro. Los especialistas destacaron que el verdadero desafío para las familias empresarias no es únicamente generar riqueza, sino asegurar su continuidad y trascendencia a través de estructuras sólidas que permitan preservar tanto el patrimonio económico como el legado familiar.

Jornada Next Generation: liderazgo y nuevas generaciones

La Jornada Next Generation, ha sido inaugurada con un diálogo intergeneracional que ha contado con la participación de Nicolás Mariscal Palacio, presidente Next Generation CEAPI, y Nicolás Mariscal Servitje, director general Marhnos.

Durante la jornada se han abordado temas como se abordaron temas clave sobre el liderazgo de las nuevas generaciones empresariales, la evolución de las empresas familiares y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de los negocios. Líderes y emprendedores de Iberoamérica coincidieron en la importancia de impulsar una cultura de innovación, propósito y pensamiento crítico, aprovechando el legado familiar para crear nuevas oportunidades y transformar industrias desde una visión más humana y sostenible. Durante las conversaciones se destacó que la IA llegó para potenciar las compañías y optimizar procesos, pero siempre poniendo al talento y a las personas al centro. Asimismo, se compartieron lecciones sobre emprendimiento, perseverancia, liderazgo con propósito, autogestión y adaptación al cambio, resaltando la necesidad de construir empresas ágiles, con bases sólidas y equipos comprometidos con una misión que trascienda generaciones.

La sesión ha concluido con la entrega del Premio al Emprendimiento ‘Valentín Diez Morodo’ a Piero Coen en reconocimiento al talento joven iberoamericano, con la participación de Valentín Diez Morodo, presidente de Honor Internacional de CEAPI, y Núria Vilanova, presidenta de CEAPI.

Coen recibe este galardón como fundador y CEO de OSMO, una app bancaria global que permite enviar, recibir y gestionar dinero de manera inmediata, accesible y sin fronteras, eliminando barreras como la necesidad de disponer de una cuenta bancaria, realizar trámites complejos o afrontar largos tiempos de espera. En una emotiva ceremonia en la que Piero Coen Dávila, Fundador OSMO ha agradecido el homenaje destacando que “Cuando un emprendedor latinoamericano cree en su producto y se atreve a llevarlo al mundo, demuestra que no existen fronteras para la innovación.

Hoy, independientemente de dónde se encuentre una persona o si tiene acceso a una cuenta bancaria, la tecnología puede acercar servicios financieros inmediatos y sin trabas. Este reconocimiento nos impulsa a seguir adelante con más fuerza y compromiso. Gracias a Núria Vilanova, a CEAPI y a México por creer en el talento emprendedor de nuestra región ”.

Jornada Mujer, Empresa y Liderazgo

El espacio Mujer, Empresa y Liderazgo, liderado por Guadalupe de la Vega, presidenta del Consejo de Administración en GRUPO DE LA VEGA, ha sido inaugurado con un diálogo centrado en el papel del sector privado en la agenda social y su impacto en el desarrollo económico, especialmente en niñas y adolescentes.

El espacio contó un diálogo entre Lissette del Cid, primera dama de Honduras; Lucrecia Peinado, primera dama de Guatemala, y Maricel Cohen de Mulino, primera dama de Panamá, y las empresarias de Iberoamérica, centrado en el liderazgo femenino y la cooperación social en la región.