Enagás gana 204 millones a septiembre y avanza hacia sus objetivos anuales

Archivo - El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, interviene durante la Junta General de Accionistas de Enagás en el Auditorio del Edificio Mutua, a 30 de marzo de 2023, en Madrid (España). Por cuarto año consecutivo, la Junta General de Accionis - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enagás obtuvo un beneficio neto de 204,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un 22,3% menos que los 262,8 millones de euros del mismo periodo de 2025, en el que incluía las plusvalías de las ventas de Soto la Marina y de Sercomgas y la plusvalía contable neta de Gasoducto Sur Peruano (GSP), informó la compañía, que avanza así para alcanzar los objetivos establecidos para el año 2026.

El beneficio recurrente después de impuestos del grupo dirigido por Arturo Gonzalo a cierre de septiembre alcanzó los 195,8 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) en los nueve primeros meses de 2026 se situó en los 491,5 millones de euros, un 2,9% inferior a los 505,9 millones de euros registrados en el mismo periodo de 2025, debido, principalmente, al marco regulatorio 2021-2026 sobre los ingresos regulados de la compañía, que supuso un impacto de 45,1 millones de euros, parcialmente compensado por la aportación al Ebitda de los nuevos negocios, como la entrada en operación del buque Alisios (+5,4 millones de euros) y el efecto de la consolidación de la compañía de fibra óptica Axent (+5,9 millones de euros).

Por su parte, las sociedades participadas aportaron 145,8 millones de euros al Ebitda, lo que representa un incremento de 28,1 millones de euros respecto al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por la ampliación de capacidad de TAP y la adquisición del 31,5% de la francesa Teréga, completada el pasado mes de julio.

De esta manera, Enagás enfila su objetivo anual de un beneficio neto recurrente de 235 millones de euros al final del ejercicio y un Ebitda de 620 millones de euros -que no incluía la contribución de rotación de activos-, teniendo en cuenta la calendarización de gastos esperada y el hecho de que los ingresos regulados por 'copex' se reconocen mayoritariamente en el último trimestre del ejercicio.

Los fondos procedentes de operaciones (FFO) a 30 de septiembre de 2026 del operador de la red gasista española se situaron en 439 millones de euros, incluyendo 127,1 millones de euros de dividendos de filiales.

Mientras, la deuda neta a cierre de los nueve primeros meses ascendía a 2.979 millones de euros, incluyendo la financiación de la inversión en Teréga. El coste financiero de la deuda bruta mejoró del 2,2%, a 30 de septiembre de 2025, al 2,1% a 30 de septiembre de 2026.