Endesa anuncia inversiones récord de 10.600 millones hasta 2028, pero pendiente de la regulación en redes

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa disparará sus inversiones para el periodo 2026-2028 hasta una nueva cifra récord para la compañía de 10.600 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% con respecto a su 'hoja de ruta' anterior, según el nuevo plan estratégico de la eléctrica.

De este esfuerzo inversor récord de la energética desde que en 2014 opera con su actual perímetro -la Península Ibérica-, el 52%, unos 5.500 millones de euros, tendrá por destino el negocio de Redes de distribución, con un incremento de más del 37% frente a los 4.000 millones de euros que preveía en su plan anterior.

Endesa indicó que estas inversiones se destinarán a reforzar la red eléctrica siempre que se apruebe el Real Decreto que permitirá invertir por encima del actual tope regulatorio y se reconozca el 100% de las inversiones realizadas.

Este fuerte desembolso consideró que abrirá la puerta a más conexiones de nuevos clientes en un contexto de saturación generalizada de esta infraestructura en toda España y en las zonas de distribución de Endesa -88% y 94%, respectivamente-.

Por su parte, el 28% de las inversiones irán a Renovables, con un total de unos 3.000 millones de euros, cifra por debajo de los 3.700 millones de euros que tenía en su 'hoja de ruta' anterior, y se guiarán por criterios selectivos y con foco en eólica e infraestructuras de almacenamiento, que sumarán conjuntamente 1.500 megavatios (MW) de los 1.900 MW que se prevé añadir a la base de generación renovable a cierre de 2028.

De esta manera, el 80% de esos 10.600 millones se destinará a estos dos grandes ámbitos -Redes y Renovables- de la transición energética, aunque el reparto de los recursos entre ambos negocios cambia de manera relevante, ya que crece un 40% el volumen destinado a la red, mientras que se reduce un 20% el dedicado a renovables, debido, en este caso, a la aproximación más selectiva a este tipo de inversiones y a que determinados proyectos han sido reagendados a fechas posteriores al nuevo plan.

En su nueva estrategia, Endesa prevé que en torno al 85% del resultado bruto de explotación (Ebitda) que se obtendrá en los tres próximos años -unos 18.000 millones de euros- está regulado o contratado, ya que deriva de negocios regulados o actividades ya comprometidas.

APUNTA A UNAS GANANCIAS DE 2.600 MILLONES EN 2028.

Igualmente, apuesta por un crecimiento medio anual de los resultados del 4% sustentado en el crecimiento en todos los negocios gracias al aumento de la inversión, el impulso a la productividad y la eficiencia.

De esta manera, aspira a lograr que el resultado bruto de explotación crezca una media del 4% anual y se sitúe entre 6.200 y 6.500 millones de euros; con un beneficio ordinario neto de entre 2.500 y 2.600 millones de euros, que se incrementaría igualmente un 4% anual en promedio, en 2028.

En lo que respecta a la deuda neta, se situaría en un rango de entre 14.000 y 15.000 millones de euros al final del periodo, frente a los 10.000 millones de euros a cierre de 2025, lo que supondría que la ratio de apalancamiento sería de 2,3 veces, desde 1,8 veces a final del pasado año.

UNOS 5.000 MILLONES EN DIVIDENDOS Y RECOMPRA DE ACCIONES.

En lo que se refiere a su política de retribución a sus accionistas, para el periodo de su nuevo plan 2026-2028, Endesa, de la que la italiana Enel es el principal accionista con el 70% del capital, extiende el 70% de 'pay out' mínimo y prevé un crecimiento sólido en la retribución a sus accionistas, con un incremento del 4% anual en los próximos tres años.

A través de su fuerte generación de caja, estima así un reparto total de dividendos entre sus accionistas en el periodo 2026-2028 de unos 5.000 millones de euros. Además, prevé unos 2.000 millones de euros en su programas de recompra de acciones ya ejecutados y restantes.