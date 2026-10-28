Endesa gana 1.962 millones de euros a septiembre, un 15% más, y ratifica sus objetivos para 2026

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa registró un beneficio neto de 1.962 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 14,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, informó la compañía, que ha ratificado su previsión de un beneficio neto ordinario para el año de más de 2.400 millones de euros.

El resultado ordinario neto de la empresa a cierre de septiembre se situó en los 2.125 millones de euros, con un aumento del 22,5% con respecto al mismo periodo de 2025.

Los ingresos del grupo en el periodo de enero a septiembre ascendieron a 17.389 millones de euros, con un incremento 9% frente a los 15.948 millones de euros de hace un año.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la eléctrica alcanzó los 4.577 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 8,4% más que en 2025, destacando el umento de la contribución de los negocios regulados hasta casi el 50% del Ebitda, frente a aproximadamente el 40% del año anterior, mejorando así la visibilidad y la predictibilidad de los resultados de la compañía.

ACTUALIZARÁ SU PLAN ESTRATÉGICO EN FEBRERO.

Mientras, la compañía anunció que presentará en febrero de 2027 la actualización de su Plan Estratégico, el primero con Gianni Armani al frente de la eléctrica, y en la que detallará sus prioridades y oportunidades de crecimiento para los próximos tres ejercicios.

Por su parte, las inversiones brutas del grupo crecieron un 19% en el periodo, hasta 1.622 millones de euros, con la red de distribución como foco con un incremento interanual del 42%.

Endesa generó un flujo de caja de 3.500 millones de euros en los primeros nueve meses del año y situó su deuda neta en los 11.200 millones de euros a cierre de septiembre, frente los 10.100 millones de euros a que ascendía a finales de 2025). El coste medio de la deuda bajó del 3,3% al 3,2%.