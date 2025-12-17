EOI celebra 70 años impulsando la industria, la innovación y el talento con una nueva identidad orientada al futuro

70 aniversario EOI - Cedida

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI), primera escuela de negocios de España y referente en toda Europa, ha celebrado su 70 aniversario con un acto institucional de conmemoración, reafirmando su compromiso histórico con la industria, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del talento como palancas clave para la transformación económica y social del país.

El acto ha estado presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, acompañado por el secretario de Estado de Industria y presidente de EOI, Jordi García Brustenga y por el director general de EOI, Diego Crescente, junto al Comité de Dirección y el conjunto del personal de la institución, en la sede de EOI en Madrid.

Durante la jornada, el ministro ha recorrido la exposición fotográfica conmemorativa que repasa los principales hitos de la historia de la pionera institución pública, desde su fundación en 1955 hasta su consolidación actual como referente en emprendimiento industrial, innovación tecnológica, sostenibilidad y transformación digital. Una exposición abierta al público que estará en la sede de EOI en Madrid hasta mediados de enero.

Tras la proyección en primicia del vídeo del 70 aniversario, el director general de EOI ha ofrecido la bienvenida institucional y ha presentado la nueva identidad corporativa de la Escuela, un rebranding que refleja su posicionamiento como institución pública moderna, abierta y orientada a liderar los grandes retos del futuro.

“En EOI llevamos 70 años impulsando talento, industria e innovación. Hoy celebramos nuestra historia mirando al futuro, con una nueva imagen y el mismo compromiso de siempre: formar talento para mejorar la vida de las personas y construir un futuro seguro y sostenible”, ha señalado Diego Crescente.

UN VÍNCULO HISTÓRICO CON LA POLÍTICA INDUSTRIAL DE ESPAÑA

En el marco de la conmemoración, el secretario de Estado de Industria y el director general de EOI han impuesto al ministro Jordi Hereu la beca y el pin honoríficos de EOI como símbolo del estrecho vínculo histórico entre la Escuela y el Ministerio de Industria y Turismo.

A continuación, el ministro ha hecho entrega de un diploma honorífico al empleado más veterano de la institución, Antonio Peinador, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su contribución al proyecto de EOI a lo largo de décadas, así como a María Ángeles Luna, como homenaje por su compromiso y dedicación con el equipo desde Sevilla.

“Para el Ministerio de Industria y Turismo, EOI es un orgullo”, ha reconocido el ministro Jordi Hereu. “Hoy, cuando afrontamos retos existenciales y el gran desafío de la reindustrialización de España, necesitamos más que nunca instituciones a la altura del futuro. Y sé que la EOI, como siempre, lo estará”, subrayó ante toda la plantilla desde el escenario del salón de actos.

Por su parte, Jordi García Brustenga ha puesto en valor el papel estratégico de la Escuela en el actual contexto de transformación económica: “La función de EOI es clave acompañando a pymes y emprendedores en su transformación digital y verde. Hay que cuestionar lo aprendido, ser valientes e integrar visiones que no pertenecen al paradigma heredado. En ese camino, el papel de EOI es absolutamente esencial”.

“EOI es la fábrica de los sueños de muchas personas. Una fábrica que cumple 70 años y que ha acompañado la transformación de la industria formando a más de 200.000 personas en los últimos 30 años”, destacó Diego Crescente.

70 AÑOS FORMANDO TALENTO PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN VERDE Y DIGITAL

Tras la intervención del ministro, que ha querido resaltar el rol de la EOI como “motor de talento para la reindustrialización verde y digital de nuestro país”, el acto ha concluido con la actuación del Coro de EOI y un encuentro con alumnado de programas emblemáticos de la Escuela, como el Máster en Energías Renovables y Mercado Energético, en marcha desde hace 26 años, el Programa de Desarrollo Directivo – Mujeres con Alto Potencial y el Programa Consejera: Diversidad y Profesionalización de los Consejos de Administración.

La conmemoración del 70 aniversario continuó por la tarde en el Museo del Ferrocarril, con un encuentro abierto a toda la comunidad EOI —alumnado, antiguos alumnos, profesorado, colaboradores, instituciones públicas, empresas y agentes del ecosistema industrial e innovador— reforzando el carácter integrador y público de la Escuela.