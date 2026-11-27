Programa de Desarrollo para la Dirección. Mujeres con Alto Potencial - Cedida

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) continúa consolidando su compromiso con el impulso del liderazgo femenino a través de una oferta formativa especializada que acompaña a las mujeres en las distintas etapas de su trayectoria profesional. Desde el desarrollo de habilidades directivas y la identificación del talento de alto potencial hasta la preparación para formar parte de los consejos de administración, EOI trabaja para favorecer una mayor presencia y participación de las mujeres en los espacios de decisión empresarial.

En este contexto, EOI ha celebrado el acto de clausura de la 33.ª y 34.ª edición de su Programa de Desarrollo para la Dirección. Mujeres con Alto Potencial, dirigido a profesionales que desean fortalecer sus competencias directivas, ampliar su visión estratégica y prepararse para asumir nuevos retos y responsabilidades en sus organizaciones.

El acto ha contado con la participación de Josefina Medina Ballesteros, directora de Calidad, Prevención e Instalaciones del Hospital Universitario San Francisco de Asís, Premio Sanitarias en la categoría de Ingeniería Hospitalaria en 2022 e impulsora del Foro Mujer y Liderazgo. Medina ha destacado en su intervención a las alumnas que “no hay que tener miedo a equivocarse. Es muy importante escribir el currículum de fracasos, porque cada línea escrita será la prueba del coraje de haberlo intentado”.

La clausura institucional ha corrido a cargo de Paloma Gómez-Martelo, directora de Planificación y Desarrollo Comercial de EOI, quien ha puesto el broche final a una jornada que ha reunido a participantes, representantes institucionales y miembros de la comunidad Alumni. Gómez-Martelo ha señalado en el acto que “este programa demuestra una vez más que el talento, cuando se impulsa con determinación y se sostiene con compromiso, se convierte en un motor real de transformación”.

El encuentro también ha permitido conocer las iniciativas sociales desarrolladas por las participantes de las promociones 33ª y 34ª del programa. La primera de las dos promociones ha presentado Rompiendo silencios, en favor de APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, iniciativa representada por Cristina Muñoz de la Iglesia. La estudiante ha agradecido a EOI que el Programa “impulse a las alumnas a salir de la zona de confort y así transformar una idea en un proyecto real ayudando a la sociedad”.

Por su parte, la segunda promoción ha dado a conocer Empleo para todas, en colaboración con Fundación Adecco, presentada por María Reinoso. Ambas iniciativas reflejan la dimensión social del liderazgo y la capacidad de las mujeres profesionales para impulsar proyectos con impacto en su entorno.

El acto ha incluido asimismo la intervención de las alumnas Carlota Ordax de Lope, de la promoción 33ª, y Pilar Liébana, de la promoción 34ª, así como la entrega de diplomas y un encuentro con la comunidad Alumni de EOI.

Una apuesta por el liderazgo femenino en todas las etapas profesionales

La formación de mujeres líderes constituye una de las líneas de trabajo de EOI, que desarrolla programas adaptados a diferentes momentos de la carrera profesional. Esta apuesta se materializa en un itinerario que acompaña a las mujeres desde el desarrollo de sus primeras capacidades de liderazgo hasta su incorporación a los órganos de gobierno de las empresas.

Entre estas iniciativas se encuentra el Programa Acelera Becoming a Leader, una formación de aceleración del liderazgo femenino dirigido a mujeres que quieren desarrollar su potencial, reforzar sus competencias y avanzar hacia posiciones de mayor responsabilidad.

En una etapa posterior, el Programa de Desarrollo para la Dirección - Mujeres con Alto Potencial (Madrid y Sevilla) ofrece herramientas para fortalecer las capacidades de dirección, la visión estratégica y el liderazgo de mujeres profesionales con proyección directiva. Tras la clausura de las promociones 33ª y 34ª, EOI ya ha arrancado la 35.ª edición de este programa, dando continuidad a su apuesta por identificar, desarrollar e impulsar el talento femenino.

Esta formación se completa con el Programa Consejera: Diversidad y Profesionalización en los Consejos de Administración, que alcanza ya su sexta edición y está orientado a preparar a mujeres para desempeñar responsabilidades en los consejos de administración, contribuyendo a impulsar la diversidad, la profesionalización y la calidad del gobierno corporativo.

Noviembre, el mes del mentoring con Women X Women

EOI también refuerza su compromiso con el liderazgo femenino a través de Women X Women, un programa impulsado por 5050GL que, en su quinta edición, ha reunido a cerca de 100 mujeres este mes de noviembre para fomentar el mentoring, el intercambio de experiencias y la creación de redes profesionales. Con esta iniciativa, EOI impulsa el talento femenino, la igualdad de oportunidades y una mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y toma de decisiones.