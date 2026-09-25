EOI y DEC lanzan un programa para aplicar la economía del comportamiento

Cartel de la formación organizada por EOI y la Asociación DEC. - Cedida

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS)

¿Por qué un cliente abandona un proceso de compra? ¿Qué hace que una persona adopte una nueva herramienta en su trabajo? Las respuestas no dependen sólo de la información que recibe: también influyen el contexto, las emociones y la forma en que se presentan las opciones. Comprender esos factores permite a las organizaciones detectar fricciones y mejorar las experiencias que ofrecen.

Con ese objetivo, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación DEC ponen en marcha el programa Economía del Comportamiento y Behavioral Design, una formación especializada que comenzará el 18 de noviembre. A lo largo de ocho semanas, los participantes aprenderán a analizar decisiones reales de clientes, empleados y usuarios, y a convertir ese conocimiento en soluciones que puedan ponerse a prueba.

El programa recorre todas las etapas de un proyecto de economía conductual: desde los fundamentos y el diagnóstico hasta el diseño de intervenciones, la experimentación y el escalado. Abordará, entre otras cuestiones, los sesgos cognitivos, el análisis de datos, el uso de inteligencia artificial, el diseño de nudges y las pruebas A/B. Cada participante desarrollará un trabajo final con el que aplicará progresivamente lo aprendido a un reto concreto.

La formación incorpora la metodología BECO, desarrollada por DEC junto a especialistas en experiencia de cliente y economía conductual. Sus cuatro fases —Búsqueda, Experimentación y evaluación, Consolidación y Organización— ofrecen un marco para identificar oportunidades, probar soluciones y trasladar los resultados a la actividad de las organizaciones.

El programa está dirigido por Juan de Rus, Managing Partner de Neovantas, y cuenta con profesionales especializados en investigación, diagnóstico conductual, diseño de soluciones, experimentación y análisis de datos. Está orientado a perfiles de experiencia de cliente y empleado, marketing, comunicación, producto, innovación, analítica y transformación digital, entre otros, así como a responsables de servicios y atención a la ciudadanía.

La formación tendrá 100 horas de aprendizaje en modalidad online, con contenidos y actividades que podrán realizarse de forma autónoma y seminarios semanales en directo con el profesorado.

El programa es bonificable a través de FUNDAE.