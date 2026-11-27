Ministro de Industria, Comercio y Mipymes dominicano, Eduardo Sanz Lovatón y de Diego Crescente, director general de EOI - Cedida

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha firmado este miércoles en Santo Domingo (República Dominicana) un convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana para la VII Convocatoria del Programa de Capacitación Especializada para el Sector Industrial Dominicano. El documento ha contado con la firma del Ministro de Industria, Comercio y Mipymes dominicano, Eduardo Sanz Lovatón y de Diego Crescente, director general de EOI.

En esta convocatoria están incluidos tres programas formativos:

- Innovación y transformación empresarial para Mipymes

- Tecnologías Emergentes para la Industria Dominicana: inteligencia artificial, semiconductores y manufactura avanzada

- Mipymes Inteligentes: transformación digital, inteligencia artificial y productividad.

Todos estos proyectos se ejecutarán en 2027 y están dirigidos a 114 profesionales de la industria dominicana.

Con la firma de este convenio serán ya más de 40 cursos los realizados en los últimos años con el Ministerio de Industria dominicano en las distintas convocatorias y con un alcance de más de 7.000 profesionales dominicanos. En los mismos se encuentran acciones masivas de formación como el curso de Introducción a la industria de semiconductores que permitió formar a más de 5.500 profesionales dominicanos o los programas de Liderazgo Femenino para la industria dominicana con más de 400 mujeres formadas.

Este acuerdo continúa con la apuesta de EOI por reforzar su posición en República Dominicana. El 4 de noviembre, el organismo firmó junto con el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) de la República Dominicana un acuerdo de colaboración para poner en marcha el programa Mi Vivienda Segura. Aprende a invertir en tu hogar en República Dominicana, que contó con la presencia del ministro Jean Luis Rodríguez Jiménez.

España se convirtió por primera vez en 2025 en el principal inversor extranjero en República Dominicana tras invertir más de 930 millones de euros en el país latinoamericano, equivalente al 21,5% del total captado por la nación caribeña, según los datos más recientes de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana y superando así por primera vez a Estados Unidos.

República Dominicana atraviesa una importante transformación de su modelo económico, evolucionando desde una economía tradicionalmente basada en la agricultura hacia un sistema más diversificado, impulsado por sectores como el turismo, los servicios, la industria y, cada vez más, la tecnología y la innovación. En este proceso, la digitalización, el desarrollo de infraestructuras tecnológicas, el emprendimiento y la modernización del tejido empresarial están adquiriendo un papel estratégico para mejorar la competitividad del país y fortalecer su integración en la economía global. Esta transición representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, innovador y basado en el conocimiento, en el que la formación del talento y el desarrollo de nuevas capacidades digitales resultan fundamentales para afrontar los retos económicos y sociales del futuro.