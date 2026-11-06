EOI lanza su programa pionero para directivos de la industria de defensa

EOI impulsa el liderazgo en defensa - Cedida

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) inicia el próximo viernes, 13 de noviembre, la cuarta edición en Madrid de su Programa Ejecutivo en Industria de Defensa, una iniciativa pionera en España en la formación de directivos para este sector. Lanzado en 2025 en colaboración con la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), el programa ha reunido a medio centenar de profesionales en sus tres primeras ediciones.

Por sus aulas han pasado consejeros delegados de pymes, directores generales y responsables de operaciones, desarrollo de negocio, áreas comerciales y servicios jurídicos de empresas de distintos tamaños, así como profesionales de consultoras y despachos. Proceden de ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Santander y Sevilla. Esa diversidad permite poner en común decisiones que se viven de forma distinta en una empresa tractora, una pyme industrial o un equipo que asesora en contratación.

Para que más empresas españolas puedan incorporarse a la cadena de suministro de defensa, sus equipos directivos necesitan entender cómo se contrata, qué capacidades demanda el sector y con quién pueden colaborar. Ésa es la formación que ofrecemos en EOI, con la experiencia de quienes toman esas decisiones en las empresas y en las instituciones, señala Diego Crescente, director general de EOI.

La experiencia de quienes ya han pasado por el programa

José Roda Martínez, presidente de Vidmar RM 2000 y alumno de la segunda edición, cursó el programa a los 69 años. Tras completar la formación, participó en una jornada de EOI junto a representantes de Airbus y Navantia para debatir cómo pueden colaborar las grandes compañías y las pymes industriales.

Ver el testimonio en vídeo de José Roda.

En esa misma mesa intervino Aketza Romeo, director general de Troquelerías Enkarterri y alumno de la tercera edición. El encuentro puso sobre la mesa una cuestión que afecta a muchas empresas industriales que estudian entrar en defensa: cómo convertir la experiencia acumulada en procesos de fabricación especializados en capacidad de suministro para el sector.

De la política de defensa a las decisiones de empresa

El programa aborda la industria de defensa desde la política de seguridad española y europea hasta la contratación pública, la cooperación industrial y la internacionalización. Su metodología práctica reúne a profesionales del sector empresarial y del ámbito institucional. César Ramos, director general de TEDAE, ejerce como director académico externo.

La cuarta edición se desarrolla en formato semipresencial y tiene 176 horas de formación. A lo largo de ocho meses, el alumnado asiste a ocho jornadas presenciales, un viernes al mes, en la sede de EOI en Madrid. El programa incluye siete semanas de trabajo en línea, con sesiones en directo los martes y jueves de 18:00 a 20:30 h y visitas presenciales a empresas del sector.

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