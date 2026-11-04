EOI y el Ministerio de Vivienda de República Dominicana impulsan un programa

Sede de EOI en Madrid con el ministro Jean Luis Rodríguez Jiménez y la delegación dominicana en el marco de La Semana Dominicana en España, recibidos por el director general de la Escuela, Diego Crescente. - Cedida

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS)

Comprar una vivienda en el país de origen es un proyecto de vida para muchos ciudadanos dominicanos residentes en Europa. Para ayudarles a afrontar ese proceso con más información y seguridad, la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) de la República Dominicana han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha el programa Mi Vivienda Segura. Aprende a invertir en tu hogar en República Dominicana.

El acuerdo se ha formalizado en la sede de EOI en Madrid durante una visita institucional del ministro Jean Luis Rodríguez Jiménez y la delegación dominicana en el marco de La Semana Dominicana en España, recibidos por el director general de la Escuela, Diego Crescente.

La iniciativa pone la formación al servicio de una decisión de especial trascendencia para la economía familiar: la adquisición de una vivienda. Su objetivo es proporcionar herramientas prácticas para organizar las finanzas personales, planificar el ahorro, comprender los pasos de una operación inmobiliaria en República Dominicana e identificar posibles riesgos antes de comprometer una inversión.

Educación financiera y prevención del fraude

El programa prevé la formación de 1.000 dominicanos residentes en Europa. La formación está prevista para comenzar en febrero de 2027, a través de las aulas virtuales de EOI.

Con una duración de 14 horas distribuidas en siete módulos, la formación combinará contenidos online y píldoras formativas de carácter práctico. Esta metodología permitirá acercar el aprendizaje a participantes residentes en distintos países europeos mediante un formato digital flexible.

Los contenidos abordarán la gestión financiera personal, el ahorro destinado a la vivienda, la verificación legal de las propiedades, la identificación de riesgos y fraudes inmobiliarios y las particularidades de comprar desde el extranjero. El propósito es que los participantes puedan evaluar sus opciones con mayor criterio y afrontar el proceso de adquisición con un mejor conocimiento de sus implicaciones económicas y legales.

La propuesta responde así a dos necesidades complementarias: reforzar la capacidad de planificación financiera de las familias y ofrecer información útil para reducir su exposición a riesgos patrimoniales en operaciones realizadas a distancia.

Formación con impacto social y cooperación internacional

EOI aportará su experiencia en innovación educativa y formación digital al desarrollo del programa. Con más de siete décadas de trayectoria, la institución trasladará ese conocimiento a una iniciativa orientada a mejorar la autonomía de los participantes en la toma de decisiones y a contribuir al bienestar de sus familias.

La colaboración sitúa la inclusión financiera y la protección de los ciudadanos entre sus principales objetivos. Asimismo, refuerza los vínculos entre EOI y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones de República Dominicana y abre nuevas vías de cooperación en torno a la formación y el desarrollo social.

Con Mi Vivienda Segura, ambas instituciones buscan acercar conocimientos y herramientas a la comunidad dominicana en Europa para que pueda planificar con mayor confianza uno de sus proyectos familiares más importantes.