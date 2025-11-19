EOI presenta el nuevo estudio del CEPI sobre Políticas Públicas para Empresas Industriales de Tamaño Intermedio

MADRID, 19 Nov (EUROPA PRESS)

El Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial (CEPI) de la Escuela de Organización Industrial (EOI) presenta su reporte “Políticas públicas para empresas industriales de tamaño intermedio”, centrado en las ETIs en España. El análisis examina su situación actual, los desafíos que enfrentan y su papel en la economía, ofreciendo recomendaciones para que las políticas públicas potencien su competitividad, fortalezcan su resiliencia frente a cambios del mercado y promuevan un crecimiento sostenible a largo plazo.

La presentación, que se celebrará el próximo martes 25 de noviembre a las 9:30 h en la sede de EOI en Madrid, contará con la bienvenida institucional de Diego Crescente, director general de EOI y la presentación de Ignacio Crespo, socio de KPMG, que expondrá los principales hallazgos del estudio, seguido de una mesa redonda moderada por Crespo e integrada por Rafael Vaquero, director general de Fundación Cre100do; Victoria Plantalamor, vicepresidenta consejera delegada del Grupo Industrial Crimidesa; y Gonzalo Prieto, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Teknia Group.

El CEPI es un centro de pensamiento o Think Tank impulsado por la Secretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Turismo y por la Fundación EOI, cuyo objetivo es generar conocimiento estratégico para apoyar la transformación, competitividad y sostenibilidad de la industria española. Entre sus actividades se incluyen estudios de prospectiva de sectores y de habilitadores transversales que sirven de base para la toma de decisiones y la definición de políticas industriales a medio y largo plazo, como el que se presenta.

El CEPI actúa como punto de encuentro de reguladores, empresas, clústeres, asociaciones, emprendedores y academia, promoviendo un ecosistema industrial equilibrado, competitivo, dinámico e innovador, basado en Industria 4.0, descarbonización y resiliencia económica. Asimismo, fomenta el debate sobre los desafíos del sector y la adopción de políticas públicas de largo plazo que fortalezcan la competitividad industrial y la visión estratégica del país.

Más información e inscripciones en este enlace.