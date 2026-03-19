Escribano (EM&E) desiste de la operación de integración con Indra tras la presión de la SEPI

El presidente de Indra, Ángel Escribano. - INDRA

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

EM&E Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha renunciado a la operación de integración con Indra después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiese resolver el conflicto de interés existente en la empresa de defensa y tecnología relacionado con esta operación.

Así, a la vista del escrito remitido por EM&E, el consejo de administración de Indra ha dado por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.

Esta decisión se ha producido después de que el máximo órgano de gobierno de Indra, reunido esta tarde, haya recibido un escrito remitido por EM&E en el que se comunica lo siguiente: "A la vista de la Información Relevante publicada por la SEPI el pasado 18 de marzo de 2026, desde EM&E consideramos que no se dan actualmente las circunstancias que permitan una potencial operación entre Indra Group y Escribano Mechanical and Engineering, por lo que EME se retira de la operación".

Según el texto de la misiva, al que tuvo acceso Europa Press, EM&E ha adoptado esta decisión para evitar cualquier riesgo que pueda afectar a Indra.

"Desde EM&E, primer accionista privado de Indra, subrayamos que esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a Indra. En este sentido, consideramos que frenar en este momento es la mejor forma de salvaguardar el proyecto de crecimiento de la compañía, un proyecto estratégico liderado por su presidente, Ángel Escribano, para reforzar el posicionamiento de la cotizada tanto a nivel nacional como internacional", indica la carta.

El desestimiento de la operación está pasando factura a los títulos de Indra, que se desplomaban más de un 14% a las 17.07 horas, hasta los 49 euros.