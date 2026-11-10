España y Brasil firman un acuerdo para colaborar en materia tributaria y gravar las grandes fortunas

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y su homólogo brasileño, Dario Durigan, en un acto para la firma de un memorándum de entendimiento de tres años de duración prorrogables para colaborar en materia tributaria y gravar las fortunas de los superricos. - MINISTERIO DE HACIENDA

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Hacienda de España y Brasil, Arcadi España y Dario Durigan, han firmado este martes un memorándum de entendimiento (MdE) de tres años de duración con posibilidad de prórroga para colaborar en materia de progresividad fiscal y gravar las fortunas de los 'superricos'.

Según ha explicado la parte española en un comunicado, el objetivo del acuerdo es que sirva como base para impulsar una coalición internacional que avance en la "tributación efectiva" de las personas con altos patrimonios. Esta medida se enmarca en "la lucha contra la desigualdad global y el refuerzo de la cohesión social".

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha considerado que la alianza entre el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez y el de Lula da Silva debe ser un "acicate" para que "la justicia fiscal gane terreno en el ámbito internacional".

"Somos dos gobiernos progresistas que sabemos que es imposible que exista justicia social si no garantizamos que los grandes patrimonios contribuyan de manera equitativa. Para nosotros es un orgullo compartir esta lucha con el Gobierno de Lula da Silva y con mi homólogo Dario Durigan", ha expresado.

Por su parte, Durigan ve "inaceptable" que los 'superricos' "sigan pagando proporcionalmente menos impuestos" y ha asegurado que la cooperación internacional "es un pilar indispensable para construir sistemas tributarios más justos y equilibrados".

"Seguiremos uniendo fuerzas con el Gobierno español, fortaleciendo nuestra capacidad de actuación conjunta para promover una justicia fiscal global y sostenible", se ha comprometido Durigan.

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El MdE prevé facilitar la implementación de reformas basadas en evidencia sobre la progresividad fiscal y la tributación de personas con altos patrimonios tanto en España y Brasil como en perspectiva comparada, sin perjuicio de las decisiones soberanas de cada país.

Además, se dialogará sobre políticas fiscales a partir de la interacción de investigadores y gestores públicos nacionales de los órganos signatarios y se debatirá compartir microdatos fiscales a nivel mundial para emitir estimaciones precisas sobre los tipos reales a los que están sometidos los superricos.

El documento también proporcionará una plataforma para la revisión entre pares de las prácticas existentes y avances futuros, fortalecerá el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos y ofrecerá "apoyo mutuo" para el intercambio de información sobre las tendencias internacionales de fiscalidad.

Por último, contempla relanzar la cooperación tributaria en los foros internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y propiciar discusiones sobre progresividad fiscal, democracia y sostenibilidad.