España.- Calviño, sobre la no suspensión de impuestos: "Necesitamos ingresos"

Asegura que el Gobierno "no ha parado de buscar financiación" para sus medidas y no renuncia a los eurobonos

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles, sobre la no suspensión de la recaudación de impuestos como el IRPF, IVA o Sociedades, que España necesita esos ingresos porque los gastos públicos, como lo sueldos de los sanitarios y de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "no desaparecen".

"Esta situación es excepcional pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos (...) Estamos haciendo todo lo posible con moratorias, sin intereses, con todo tipo de facilidades a las empresas que lo están pasando mal, pero no podemos abandonar el funcionamiento normal del sector público", ha insistido Calviño en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

En cuanto a las demandas del mundo empresarial para que el permiso retribuido por paralización de la actividad no esencial lo pague el Estado, Calviño ha indicado que, aunque comprende la reclamación, el Estado, el sector público, no puede reemplazar al conjunto de la economía".

Calviño, que ha intervenido también en Telecinco, ha asegurado que el Gobierno "ha hecho todo lo posible" por atender las reclamaciones de los trabajadores autónomos, para los que se han arbitrado muchas medidas, como la moratoria de cotizaciones o una prestación extraordinaria por cierre de negocio o disminución significativa de ingresos.

En este punto, ha confesado que el Ejecutivo recibe todos los días solicitudes de "miles de colectivos" reclamando medidas para ellos y que el Gobierno lo que ha intentado es actuar de manera "razonable". De ahí, ha dicho, que el Consejo de Ministros aprobara ayer un paquete de 50 medidas para cubrir los huecos que pudieran quedar.

"NO ESTAMOS PARANDO DE BUSCAR FINANCIACIÓN"

Sobre cómo se pagarán todas las medidas que ha estado arbitrando el Gobierno para paliar la emergencia sanitaria, económica y social, Calviño ha asegurado que el Ejecutivo "no ha parado de buscar financiación", movilizando todos los recursos disponibles, como los remanentes de organismos autónomos o los fondos destinados a políticas que al final no se van a poner en funcionamiento por la crisis del Covid-19.

Además, ha afirmado que España ha pedido "flexibilidad máxima" a la Comisión Europea para poder reutilizar los 11.000 millones de euros de fondos estructurales que aún le quedan para este año.

Preguntada por si el Gobierno se plantea pedir un rescate a Europa, Calviño ha subrayado que España no está teniendo problemas de liquidez ni financiación en los mercados.

En este sentido, ha afirmado que ella no renuncia a los 'eurobonos' porque tiene que existir algún sistema de mutualización de la deuda para que esta crisis "se pague entre todos y no cada país por su cuenta".

AGRADECIMIENTO A LAS EMPRESAS

Por otro lado, la ministra ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a las empresas porque la mayoría están actuando con "enorme responsabilidad" y por su solidaridad en el envío de material sanitario y donaciones para combatir la crisis.

Además, ha destacado la "extraordinaria inventiva" que están mostrando algunas empresas para reinventarse en plena crisis sanitaria. Eso, ha añadido, "es una característica de España, la de no quedarse sentado a ver cómo otro te saca las castañas del fuego".