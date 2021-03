Casi 5.000 locales de ocio nocturno han cerrado y el sector acumula pérdidas de 2.580 millones

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un año después de declararse el estado de alarma en España ya han cerrado 4.933 locales de ocio nocturno y el sector acumula pérdidas de 2.580 millones de euros, según el Estudio de Impacto del Coronavirus en el Ocio Nocturno y los Espectáculos.

En concreto, los últimos datos, difundidos por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche, reflejan que los 4.933 locales cerrados representan el 29,8 por ciento de los 16.500 que existían en marzo de 2020.

Además, el estudio señala que la caída en la facturación del ocio nocturno está cifrada en 16.800 millones de euros tras las restricciones impuestas hace un año para limitar la transmisión de la Covid-19.

El sector advierte de que su capacidad de resistencia "se encuentra al límite", con unas pérdidas acumuladas por cada discoteca de más de 300.000 euros, y por cada bar de copas o sala de conciertos de más de 150.000 euros, así como un retroceso en la facturación del 84 por ciento.

Esta situación, según asegura España de Noche, puede provocar que si antes del verano no se reabren los locales, o se inyecta un plan de ayudas económicas directas al sector, el 70,2 por ciento de las pymes del ocio nocturno puede "terminar desapareciendo durante esta próxima primavera".

Por ello, la organización reclama al Ejecutivo central y a las comunidades autónomas que reconozcan la "crítica" situación del sector diseñando un plan de medidas específico contando con los recursos del Plan de Medidas extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial, aprobado en el pasado Consejo de Ministros para rescatar al sector del ocio nocturno y los espectáculos.

Asimismo, consideran necesario suspender el pago de impuestos y aplazar apremios y embargos que permitan mantener congelada la situación económica del sector y su supervivencia hasta el final de la crisis del coronavirus.

Por todo ello, España de Noche ha puesto en marcha una nueva acción reivindicativa bajo el lema 'Un año cerrados, ¡Rescate ya!' para exigir una compensación económica urgente y denunciar los principales problemas provocados por las escasas ayudas existentes.

LAS AYUDAS HAN LLEGADO "DEMASIADO TARDE"

Por su parte, la patronal del ocio nocturno Spain Nightlife ha lamentado que las ayudas "han llegado demasiado tarde", en referencia al Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, aprobado por el Gobierno el pasado viernes y publicado en el Boletín Oficial del Estado de este sábado.

Además de considerar que han llegado "demasiado tarde", la patronal cree que "son del todo insuficiente" ya que un tercio de los locales de ocio nocturno de España, a pesar de estar incluidos entre los 96 CNAEs que dan derecho a solicitar las mismas, "no podrán acceder a ellas por no encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, o en concurso de acreedores o bien por haber perdido su local y no poder continuar la actividad".

En este sentido, el secretario general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha explicado que, después de que la gran mayoría de empresas del sector acumulen un año entero "sin facturar ni un solo euro" y arrastrando "muchísimos gastos y deudas acumuladas", es "muy difícil que puedan estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".

"Esto es culpa exclusiva de la Administración y en gran parte del Estado, por no haber aportado ayudas directas mucho antes a las empresas en base a su facturación o contribución del ejercicio 2019 como se ha hecho en otros países, o, al menos, haber accedido a suspender o aplazar los tributos o cotizaciones correspondientes al ejercicio 2020, pues todo ello las ha estrangulado financieramente", ha criticado Boadas.

Por su parte, el presidente de la patronal, Tito Pajares, ha calificado de "golpe bajo" el hecho de no haber suspendido o aplazado el pago de los tributos y cotizaciones devengados durante el ejercicio 2020 y "ahora exigir a los empresarios encontrarse al corriente de sus obligaciones para acceder a las ayudas".

"Llevamos tiempo advirtiendo del riesgo de que entre un 60 y un 70 por ciento de las empresas de nuestro sector cierren definitivamente", ha afirmado Pajares, destacando que si cierran "se van a destruir más de 200.000 puestos de trabajo".