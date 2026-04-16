España consolida su posición como el segundo mayor inversor en Colombia

Participantes en el encuentro empresarial - CEDIDA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado; el Embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila; la, directora de ProColombia, España, Italia y Portugal, Lorena Arboleda; y la directora ejecutiva ColCapital, Paola García inauguraron hoy el “Encuentro Empresarial España–Colombia: Capital, Crecimiento y Futuro”.

La jornada se desarrolló en el marco de la misión de gestores de capital privado colombianos a España, que reunió a una delegación de fondos interesados en conectar con inversores, empresas e instituciones españolas, con el objetivo de identificar oportunidades concretas de inversión y colaboración.

“Este encuentro responde a la necesidad de generar espacios de conexión reales entre inversores, gestores y empresas que permitan avanzar en alianzas concretas entre España y Colombia”, subrayó el representante de CEOE y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, durante la apertura del evento. Asimismo, destacó que el acceso a capital, especialmente a través de instrumentos como el capital privado, es clave para impulsar proyectos empresariales sólidos, innovadores y con vocación internacional.

Apostó además por seguir reforzando la estrecha colaboración entre CEOE-CEIB y ProColombia en todas las actividades que llevamos a cabo en el espacio iberoamericano.

Casado puso en valor el dinamismo de la economía colombiana y el creciente interés empresarial: “Colombia se ha consolidado como un destino prioritario para la inversión española. En apenas un año hemos pasado de 800 a más de 1.100 empresas españolas presentes en el país, lo que refleja la confianza en su potencial y en su entorno económico”. Además, recordó el papel de España como socio estratégico, no solo por su posición inversora, sino por “una relación construida sobre la confianza, la cercanía y una colaboración sostenida en el tiempo”.

Por su parte, el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, puso en valor la solidez de las relaciones bilaterales y el papel de España como aliado estratégico para el desarrollo económico del país. “Es muy importante la confianza, principalmente sustentada en la relación empresarial consolidada entre ambos países, gracias a la presencia de las numerosas empresas españolas instaladas allí. Todas ellas han realizado grandes inversiones a lo largo de los años, motivadas por la seguridad jurídica que impera en Colombia. En 2025, el país creció un 2,6% y se prevé que lo siga haciendo en los próximos años entre el 2,5 y el 2,8%, en parte gracias la recuperación de la inversión. “Ésta es una jornada propicia para seguir fortaleciendo una relación de coinversión entre Colombia y España y potenciar, aún más si cabe, los vínculos nos unen”, concluyó el Embajador.

En la jornada, ProColombia destacó que en 2025 las energías renovables concentraron cerca del 15% de los proyectos de inversión en el país, seguidas por el sector de software y servicios de tecnologías de la información, con alrededor del 11%. El sector agroindustrial alcanzó casi el 8%, mientras que las actividades vinculadas al retail y al venture capital representaron más del 6% cada una.

La directora de ProColombia para España, Italia y Portugal, Lorena Arboleda, subrayó la evolución positiva de la relación económica entre ambos países y afirmó: “Colombia es un país abierto a la inversión extranjera directa, con instituciones sólidas y un marco regulatorio que ofrece incentivos para atraer inversión y diversificar su matriz productiva. Queremos ser un aliado estratégico para las empresas españolas”.

Desde 2012, ColCapital se ha consolidado como el principal referente del sector en Colombia, agrupando a 167 gestores profesionales y 395 vehículos de capital privado. Su directora ejecutiva, Paola García Barreneche, destacó: “Nuestro propósito es impulsar la inversión como motor de transformación económica. Se trata de una industria que ya contribuye a la generación de cerca de 500.000 empleos directos en el país”.

El papel del capital privado y las oportunidades de inversión

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del papel del capital privado en el desarrollo económico de Colombia y de América Latina, así como su capacidad para canalizar inversión hacia sectores estratégicos.

El conversatorio reunió a representantes de fondos de inversión y analistas internacionales, entre ellos Patricia Sáenz (EWA Capital), Adriana Suárez (Matterscale Ventures), Anuar Pérez (Orca Capital Partners) y Fiona Mackie (Fitch Solutions), bajo la moderación de María Andrea Villanueva y Narciso Casado.

Durante el debate se abordaron las principales oportunidades de inversión en Colombia desde distintas estrategias —venture capital, inversión de impacto y real estate—, con especial atención a sectores como tecnología, sostenibilidad, infraestructuras y desarrollo urbano. Asimismo, se analizaron los criterios que están guiando actualmente las decisiones de inversión, donde factores como la escalabilidad de los proyectos, la solidez de los equipos gestores y el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos están ganando protagonismo frente a enfoques más tradicionales.

El encuentro también permitió contrastar la visión de los gestores con el análisis y tendencias sectoriales aportado por Fitch Solutions, poniendo de relieve la importancia del uso de datos y métricas avanzadas para anticipar escenarios y tomar decisiones de inversión más

informadas. Otro de los puntos destacados fue el intercambio de impresiones sobre el ecosistema empresarial español, tras las reuniones mantenidas por la delegación colombiana en Madrid, así como el creciente interés de inversores internacionales —incluidos europeos— por América Latina.

Por último, se abordaron los retos y condiciones necesarias para seguir impulsando el crecimiento de la industria del capital privado en la región, así como su impacto en el desarrollo empresarial, la generación de empleo y la transformación económica.

Gestores privados de capital colombiano

Participaron en la jornada los principales gestores privados de capital colombiano, entre ellos Alive, EWA Capital, Flink, MatterScale, Orca, Silla Capital, Visso y Fitch Solutions. Estos expertos lideran inversiones en más de 12 sectores estratégicos, desde tecnología (Fintech, EdTech, SaaS) hasta activos reales (Infraestructura Verde, Energías Renovables y Real Estate).