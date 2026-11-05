Publicado 05/11/2026 18:21

España y Estados Unidos celebran en Puerto Rico una nueva edición de su foro bilateral

Cartel Fundación Consejo España - EE. UU.
Cartel Fundación Consejo España - EE. UU. - Cedida

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

La Fundación Consejo España–EE. UU. y el United  States–Spain Council celebrarán del 12 al 14 de noviembre en San Juan de Puerto  Rico el XXIX Foro Estados Unidos - España, su principal encuentro bilateral, que  reunirá a representantes de los ámbitos institucional, político, empresarial,  académico y cultural de ambos países para tratar algunos de los grandes asuntos  que marcarán la agenda transatlántica. 

El encuentro estará presidido conjuntamente por Josu Jon Imaz, presidente de la  Fundación Consejo España–EE. UU. y consejero delegado de Repsol, y Ben Ray  Luján, senador por Nuevo México y presidente de honor del United States–Spain  Council. 

La gobernadora de Puerto Rico, JenniQer González-Colón, ofrecerá una recepción  de bienvenida a todos los asistentes el jueves 12 de noviembre en La Fortaleza,  sede del Gobierno de Puerto Rico. 

Uno de los momentos destacados del programa será una conversación con la jueza  del Tribunal Supremo de EE. UU. Sonia Sotomayor, que mantendrá un diálogo con  el senador Ben Ray Luján, presidente de honor del U.S.–Spain Council. La sesión  abordará cuestiones como las raíces, la identidad, el liderazgo, el servicio público  y el legado, e incluirá reflexiones sobre la trayectoria personal de la jueza  Sotomayor. 

Tecnología, energía y salud: los grandes temas de la agenda bilateral 

El programa se articulará en torno a tres sesiones dedicadas a cuestiones  estratégicas para España, Estados Unidos y sus relaciones económicas y políticas.

La primera, “La frontera digital: IA, computación cuántica y activos digitales”,  analizará los avances y desafíos de la inteligencia artificial, la computación  cuántica y las criptomonedas. Participarán Javier Candau, subdirector del Centro  Criptológico Nacional; John Rutherford, Global Head of Public A\airs de BBVA; y  Chan Park, Head of US and Canada Policy and Partnerships de OpenAI 

La segunda sesión, “Impulsando el futuro: costes energéticos, geopolítica y el  camino a seguir”, pondrá el foco en los retos del sector energético, la  competitividad industrial y el contexto geopolítico. Contará con Jordi García  Brustenga, secretario de Estado de Industria; Carlos Ortega, presidente de  Acerinox; Gus Bilirakis, congresista por Florida; y Walt HuQord, de Repsol. 

La tercera, “Innovación y acceso: precios de los medicamentos, I+D y  colaboración transatlántica”, abordará los desafíos de la innovación  farmacéutica, la investigación y desarrollo y el acceso a los medicamentos.  Intervendrán Raquel Yotti, comisionada para la Salud de Vanguardia del Ministerio  de Ciencia e Innovación; Javier Corrales, responsable de Asuntos Públicos de  HIPRA; Pablo José Hernández, comisionado residente de Puerto Rico; y Oswaldo  Bernal Carmona, General Manager de Bristol Myers Squibb Puerto Rico. 

Las tres sesiones estarán moderadas por Nacho Torreblanca, periodista y  Distinguished Policy Fellow del European Council on Foreign Relations (ECFR). 

Cine y cultura: el español como espacio compartido 

El Foro reservará también un espacio para la cultura y su papel en las relaciones  entre ambos países. Bajo el título “El sonido del español: cine, cultura e  identidad compartida”, el diálogo reunirá a Diego Ávalos, vicepresidente de  Contenidos de Netflix para España, Portugal y Turquía, y Joaquín Castro,  congresista por Texas, para conversar sobre la presencia y proyección de la cultura  en español y su capacidad para conectar a las sociedades de ambos lados del  Atlántico. 

Una amplia representación institucional 

El XXIX Foro contó con una amplia representación institucional de España,  Estados Unidos y Puerto Rico, entre la que destacan congresistas y senadores de  ambos partidos del Congreso estadounidense. Participarán también Diego  Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales; Amparo  López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio; Ángeles Moreno Bau,  embajadora de España en Estados Unidos; Michelle Riebeling, consejera de  Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Madrid; y Miguel Romero,  alcalde de San Juan.

Con esta edición, la Fundación Consejo España–EE. UU. y el United States–Spain  Council continúan impulsando un espacio de encuentro de referencia para  fortalecer el diálogo y la colaboración entre España y Estados Unidos, fomentar el  conocimiento mutuo y generar nuevas oportunidades de cooperación.

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