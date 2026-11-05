España y Estados Unidos celebran en Puerto Rico una nueva edición de su foro bilateral

Cartel Fundación Consejo España - EE. UU. - Cedida

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS)

La Fundación Consejo España–EE. UU. y el United States–Spain Council celebrarán del 12 al 14 de noviembre en San Juan de Puerto Rico el XXIX Foro Estados Unidos - España, su principal encuentro bilateral, que reunirá a representantes de los ámbitos institucional, político, empresarial, académico y cultural de ambos países para tratar algunos de los grandes asuntos que marcarán la agenda transatlántica.

El encuentro estará presidido conjuntamente por Josu Jon Imaz, presidente de la Fundación Consejo España–EE. UU. y consejero delegado de Repsol, y Ben Ray Luján, senador por Nuevo México y presidente de honor del United States–Spain Council.

La gobernadora de Puerto Rico, JenniQer González-Colón, ofrecerá una recepción de bienvenida a todos los asistentes el jueves 12 de noviembre en La Fortaleza, sede del Gobierno de Puerto Rico.

Uno de los momentos destacados del programa será una conversación con la jueza del Tribunal Supremo de EE. UU. Sonia Sotomayor, que mantendrá un diálogo con el senador Ben Ray Luján, presidente de honor del U.S.–Spain Council. La sesión abordará cuestiones como las raíces, la identidad, el liderazgo, el servicio público y el legado, e incluirá reflexiones sobre la trayectoria personal de la jueza Sotomayor.

Tecnología, energía y salud: los grandes temas de la agenda bilateral

El programa se articulará en torno a tres sesiones dedicadas a cuestiones estratégicas para España, Estados Unidos y sus relaciones económicas y políticas.



La primera, “La frontera digital: IA, computación cuántica y activos digitales”, analizará los avances y desafíos de la inteligencia artificial, la computación cuántica y las criptomonedas. Participarán Javier Candau, subdirector del Centro Criptológico Nacional; John Rutherford, Global Head of Public A\airs de BBVA; y Chan Park, Head of US and Canada Policy and Partnerships de OpenAI

La segunda sesión, “Impulsando el futuro: costes energéticos, geopolítica y el camino a seguir”, pondrá el foco en los retos del sector energético, la competitividad industrial y el contexto geopolítico. Contará con Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; Carlos Ortega, presidente de Acerinox; Gus Bilirakis, congresista por Florida; y Walt HuQord, de Repsol.

La tercera, “Innovación y acceso: precios de los medicamentos, I+D y colaboración transatlántica”, abordará los desafíos de la innovación farmacéutica, la investigación y desarrollo y el acceso a los medicamentos. Intervendrán Raquel Yotti, comisionada para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia e Innovación; Javier Corrales, responsable de Asuntos Públicos de HIPRA; Pablo José Hernández, comisionado residente de Puerto Rico; y Oswaldo Bernal Carmona, General Manager de Bristol Myers Squibb Puerto Rico.

Las tres sesiones estarán moderadas por Nacho Torreblanca, periodista y Distinguished Policy Fellow del European Council on Foreign Relations (ECFR).

Cine y cultura: el español como espacio compartido

El Foro reservará también un espacio para la cultura y su papel en las relaciones entre ambos países. Bajo el título “El sonido del español: cine, cultura e identidad compartida”, el diálogo reunirá a Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para España, Portugal y Turquía, y Joaquín Castro, congresista por Texas, para conversar sobre la presencia y proyección de la cultura en español y su capacidad para conectar a las sociedades de ambos lados del Atlántico.

Una amplia representación institucional

El XXIX Foro contó con una amplia representación institucional de España, Estados Unidos y Puerto Rico, entre la que destacan congresistas y senadores de ambos partidos del Congreso estadounidense. Participarán también Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales; Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio; Ángeles Moreno Bau, embajadora de España en Estados Unidos; Michelle Riebeling, consejera de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos en Madrid; y Miguel Romero, alcalde de San Juan.

Con esta edición, la Fundación Consejo España–EE. UU. y el United States–Spain Council continúan impulsando un espacio de encuentro de referencia para fortalecer el diálogo y la colaboración entre España y Estados Unidos, fomentar el conocimiento mutuo y generar nuevas oportunidades de cooperación.