España.- El Gobierno aprueba la quita de deuda y ministra carga contra la "deslealtad inédita" de las CC.AA. del PP

"Podríamos apostar lo que ustedes quisieran a que las comunidades del Partido Popular van a suscribir el convenio", ha augurado la ministra

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la propuesta del Gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda de comunidades autónomas del régimen común, pese a que los consejeros del Partido Popular abandonaron la reunión poco después de empezar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal, la titular de Hacienda ha cargado contra la "deslealtad inédita" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. "Una falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad que tiene cada consejero, cada consejera y cada cargo público", ha lamentado la ministra.

Montero considera que este Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido "histórico" ya que "nunca" se había debatido una propuesta "tan trascendente, tan generosa, tan valiente, para la finalidad del Consejo".

Por eso, cree que este día "va a perseguir durante mucho tiempo al Partido Popular y va a quedar marcada esta fecha en la que se puso de manifiesto la total falta de sentido de Estado del PP y su "dejación de funciones".

La ministra ha explicado que esta aprobación es un primer paso necesario para poder seguir avanzando en esta medida, "que es inédita y que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas y a todos sus ciudadanos".

La aprobación de esta propuesta solo necesitaba el voto de una sola comunidad autónoma, pese al rechazo de las regiones del PP, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral. Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña han avalado la medida planteada por el Ejecutivo.

Por su parte, el voto de los consejeros del PP se ha registrado como "abstención", ya que firmaron el acta para el inicio de la reunión y no estuvieron presentes en la votación. Desde Hacienda creen que los consejeros del PP no se han atrevido a no seguir la instrucción que les ha dado Génova de votar en contra y han decidido "tirar por el camino del medio" y levantarse de la reunión tras iniciarse la misma.

Para la ministra, la decisión de los consejeros "responde a la cobardía" de no enfrentar a Génova y sus directrices "partidistas", marcadas por el "no a todo".

Aun así, Montero se ha mostrado segura de que las comunidades del PP acabarán suscribiendo el convenio para la quita, pese que alguna como Baleares ya ha anunciado que renunciará a la condonación. "Podríamos apostar lo que ustedes quisieran a que las comunidades del Partido Popular van a suscribir el convenio, porque en realidad les beneficia", ha augurado la titular de Hacienda.

REUNIONES BILATERALES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Eso sí, el planteamiento de condonación de la deuda se tendrá que materializar posteriormente a través de una ley orgánica, que se someterá a la votación del Congreso y el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y podría dilatar la tramitación. La ley orgánica supone que el Gobierno necesita la mayoría absoluta de las Cortes.

María Jesús Montero ya ha dicho que espera tener aprobada antes de que finalice el año esta ley orgánica, aunque el primer paso ahora será las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas.

La responsable de Hacienda ha explicado que, habitualmente, la convocatoria de las reuniones bilaterales se realizan siguiendo el orden de traspaso de competencias de los estatutos de autonomía, por lo que así será el orden de estos próximos encuentros.

Esto implica que, en paralelo, el Gobierno empiece a hablar con los grupos políticos para que este proyecto de ley se pueda aprobar, teniendo en cuenta que el PP "va seguir en esta actitud infantil, y de irresponsable, del no a todo", ha augurado la ministra.

AHORRO DE INTERESES DE, COMO MÍNIMO 6.500 MILLONES

Montero ha cifrado el ahorro de intereses para las comunidades autónomas con esta condonación de, como mínimo, entre 6.500 millones y 7.000 millones. Esta cantidad se podría ver incrementada, porque eso va a depender de la cancelación de los préstamos que están actualmente en deuda viva, del tipo de interés que abonaban y también del momento en el que se cancelan.

La ministra ha aclarado, eso sí, que por ejemplo esa deuda que se está cancelando, si ya ha sido sujeta a pagos previos con sus intereses correspondientes, no se van a devolver esos intereses.

FLEXIBILIDAD PARA PAÍS VASCO Y NAVARRA: SE ESPERARÁ AL TRÁMITE DE LEY

En este reparto no se encuentran Euskadi y Navarra, al no estar en el sistema de régimen común, aunque también han planteado ya que quieren aprovechar la situación de la condonación proponiendo que se les compense de una forma similar a través de sus sistemas forales.

Montero ha explicado que estas comunidades han salido siempre al mercado y tienen una situación financiera más saneada que otras comunidades autónomas.

Aun así, la ministra ha reconocido que las comunidades autónomas forales han solicitado alguna flexibilidad en algún parámetro. "Todavía no hemos visto cuál. Ya lo veremos cuando la ley se tramite", ha aclarado la ministra.

NIEGA UN "RIESGO MORAL", COMO ADVIERTE S&P

Frente a las advertencias de la agencia de calificación S&P sobre el "riesgo moral" que supone esta quita de deuda, la ministra ha defendido el criterio planteado para la condonación, que es por habitante ajustado.

"Si nosotros hubiéramos puesto encima de la mesa una propuesta en la que lo que se hubiera condonado fuera el porcentaje total de la deuda, sin más cuestión, sí podría haber un riesgo moral", ha señalado.

Por ello, la ministra ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a las agencias de calificación, al defender que la metodología permite un cálculo objetivo. Además, Montero ha contado que el Ministerio de Economía ha ido hablando con los diferentes mercados financieros para que sepan en qué consistía esto.

"Iremos a hablar las veces que hagan falta, pero no va a haber ninguna alteración en la calificación crediticia del Reino de España", ha subrayado.