España y Perú refuerzan alianza para impulsar las mipymes y liderazgo empresarial femenino

Foto de familia de algunos de los participantes en el I Foro de Mipymes y Mujeres Peruanas Empresarias - CEDIDA

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

María Jesús Fernández, subdirectora adjunta de la Subdirección General de América de la Secretaría de Estado de Comercio; Marta Blázquez, vicepresidenta de CEPYME y presidenta de FACONAUTO; y el ministro consejero de la Embajada de Perú en España, Marcos, inauguraron hoy el I Foro de MIPYMES y Mujeres Peruanas Empresarias, celebrado en la sede de CEOE. Un encuentro organizado por CEOE, la Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas (AMEIB) y MISUR Perú, en colaboración con la Embajada del Perú en España, para fortalecer la cooperación empresarial entre ambos países, favorecer la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas y visibilizar el papel de las mujeres empresarias como motor del crecimiento económico.

En su intervención de apertura, los ponentes coincidieron en destacar el papel esencial de las mipymes en la creación de empleo, la innovación y la cohesión social, así como la necesidad de seguir avanzando en políticas que favorezcan su competitividad, su acceso a nuevos mercados y el fortalecimiento de un ecosistema empresarial más dinámico e inclusivo.

Talento, internacionalización y liderazgo femenino

La subdirectora adjunta de la Subdirección General de América de la Secretaría de Estado de Comercio, María Jesús Fernández, subrayó la estrecha relación entre competitividad, talento e innovación, y destacó que la capacidad de desarrollar y gestionar el talento es hoy uno de los principales factores de crecimiento empresarial. En este sentido, señaló que persisten barreras que dificultan el emprendimiento y la internacionalización, especialmente entre las mujeres, como el acceso a la financiación, las redes de contacto o los mecanismos de apoyo.

Fernández recordó que solo el 14 % de las empresas exportadoras españolas están lideradas por mujeres, una brecha que, afirmó, no responde a una cuestión de capacidad, sino a los obstáculos que aún persisten. Asimismo, puso en valor el trabajo desarrollado desde el grupo "Mujer e Internacionalización", creado en 2019 para identificar y reducir estas barreras, así como la incorporación de la perspectiva de género en instrumentos de apoyo a la internacionalización como el FIEM, CESCE y COFIDES.

En su intervención, Marta Blázquez afirmó que hablar de pymes es hablar de la economía real, de empresas familiares, comercios, profesionales y pequeños negocios que sostienen buena parte del empleo y del desarrollo territorial tanto en España como en Iberoamérica. En este sentido, defendió que apoyar a las pequeñas empresas no debe entenderse únicamente como una política económica, sino como una apuesta por un modelo de crecimiento más sólido, competitivo e inclusivo. “Si queremos economías más competitivas, necesitamos empresas pequeñas más fuertes. Si queremos sociedades más inclusivas, necesitamos más mujeres liderando proyectos empresariales. Y si queremos una Iberoamérica con más oportunidades, necesitamos convertir el talento emprendedor en crecimiento, empleo y bienestar compartido”, señaló. Una pyme que crece transforma su entorno; una mujer empresaria que avanza abre camino para muchas otras; y una comunidad empresarial que coopera es capaz de multiplicar oportunidades. Ese es el espíritu con el que inauguramos hoy este Foro, aseguró Blázquez.

Asimismo, Blázquez recordó que el Modelo 4T, surgido del VII Foro Iberoamericano de la Mipyme celebrado en Tenerife, marca una hoja de ruta común para el fortalecimiento del tejido empresarial iberoamericano a través del desarrollo del talento, el impulso de los territorios, la transformación digital y sostenible y una mayor tracción mediante el acceso a financiación, mercados y cadenas de valor. También puso en valor la estrecha relación económica entre España y Perú y el papel de la cooperación entre organizaciones empresariales e instituciones para generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Por su parte, el ministro consejero de la Embajada del Perú en España, Marcos Alvarado, destacó el papel de la diplomacia como herramienta para acercar oportunidades a las empresas y fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

Asimismo, felicitó a las entidades organizadoras por impulsar una iniciativa que, confió, irá ganando visibilidad y proyección internacional hasta convertirse en un espacio de referencia para el diálogo empresarial y el liderazgo femenino peruano. En este sentido, expresó su deseo de que este foro marque el inicio de una colaboración estable y duradera entre las instituciones y el tejido empresarial de España y Perú.

Innovación, alianzas y casos de éxito

Tras la apertura institucional, el foro abordó algunos de los principales retos y oportunidades para las empresas en dos mesas de debate. La primera, dedicada a la innovación, la internacionalización, las alianzas bilaterales y la inversión, estuvo moderada por Inmaculada Domecq, partner de UHY, y reunió a Ana María Choquehuanca, expresidenta de MISUR Perú y exministra de la Producción del Perú; Desirée Alayza, partner de BCombinator; Kusy Lama, CEO de AJE Castellana; y la abogada mercantil Carol Gutiérrez, quienes analizaron las oportunidades de inversión y colaboración empresarial entre ambos países, así como las claves para impulsar la competitividad de las mipymes en un entorno cada vez más internacional.

El segundo panel, moderado por Ivette Barreto, presidenta de AMEIB, puso el foco en el liderazgo femenino, el talento especializado y los casos de éxito empresarial. En él participaron Daniela Campos, CEO de GirlinCorporation y Amazon Partner; Giannina Gambini, CEO de Extraordinary; y Yessenia Valencia, CEO de Valhin Asesores Energéticos, quienes compartieron sus experiencias como empresarias y coincidieron en señalar la innovación, la formación especializada y la creación de redes de colaboración como elementos esenciales para favorecer el crecimiento de las mujeres emprendedoras y directivas.

La jornada concluyó con un coloquio abierto con los asistentes y un espacio de networking orientado a generar nuevas alianzas entre empresas, instituciones e inversores, consolidando este primer foro como un punto de encuentro para reforzar los vínculos empresariales entre España y Perú y promover un tejido empresarial más competitivo e inclusivo de cara al futuro.