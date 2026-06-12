Archivo - Aeropuerto de Frankfurt (Alemania) - MEINHARDT ANDREAS - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas europeas se han disparado hasta más de un 7% en Bolsa al cierre de la sesión de este viernes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado haber "puesto fin" a la guerra con Irán, con el precio del petróleo a 87,15 dólares.

En concreto, los títulos de IAG han marcado una subida del 7,13% en el Ibex 35 destacando como el tercer valor más alcista, hasta situar su precio unitario en los 5,05 euros.

En España, las otras dos firmas turísticas del selectivo español también avanzaban en terreno positivo, con un alza del 3,02% en Aena y del 2,39% en Amadeus, marcando un precio de 25,94 y 50,96 euros, respectivamente.

Además, en el mercado continuo, los títulos de eDreams también marcaban un importante aumento de valor, casi del 7%, mientras que en Meliá Hotels International marcaba un avance más bajo (+3,76%).

Ya en terreno europeo, las aerolíneas del continente también se han teñido de verde con el anuncio de Trump. Air France-KLM ha protagonizado la mayor subida (+8,36%), seguido de Grupo Lufthansa (+5,18%), Wizz Air (+4,96%) y Ryanair (+4,37%). Por su parte, easyJet ha crecido un 2% en su valor bursátil.

En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 3,60% al cierre de la sesión europea, hasta cotizar en los 87,15 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 3,68%, hasta los 84,49 'billetes verdes'.