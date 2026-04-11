Estados Unidos.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 11 de abril

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 11 de abril de 2025:

1.-09.30 horas: El conseller de UE y Acción Exterior Jaume Duch y el presidente del Cidob Josep Borrell abren la conferencia del Cidob 'War and Peace: ¿Puede Europa defenderse sin EEUU? El futuro de la seguridad europea'. A las 10 Steven Everts (EUISS), Daniel Fiott (Brussels School of Governance), Camille Grand (ASD Europe) y Kristi Raik (ICDS). A las 11.45 Amitrav Acharya (American University-Washington), Max Bergmann (CSIS) y Tara Varma (GMF). A las 13.30 conclusiones del director del Cidob Pol Morillas. A las 13.45 cierra el alcalde Jaume Collboni (Palau Pedralbes)

2.-10.00 horas: En Rivas (Madrid), la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en el acto de entrega de llaves de 83 viviendas en alquiler para jóvenes. Asiste el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas (Av. Pilar Miró con C/ José María Rodero).

3.-10.00 horas: En Madrid, declaraciones de la experta de Meteored, Andrea Danta, sobre el cambio de temperaturas que se dará este fin de semana.

4.-10.45 horas: En Mijas (Málaga), el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, interviene en el IX Congreso del partido en el hotel Ilusion Hacienda. Asiste la presidenta provincial, Patricia Navarro, y la alcaldesa, Ana Mata. (Carretera Mijas-Fuengirola, km 4).

5.-11.00 horas: En Cádiz, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, presenta el 'Plan Montero' para la sanidad pública andaluza. En el Parador de Cádiz (avenida Duque de Nájera, 9).

6.-11.00 horas: En Santiago de Compostela, entrevista Europa Press al grupo galleco Fillas de Cassandra, que lanza 'Tertúlia', disco "político y feminista".

7.-11.30: En Pamplona, jornada festiva organizada por la Asociación Navarra de Autismo (ANA) bajo el lema 'Juntos construimos futuros', con motivo del Día Mundial del Autismo. La programación arrancará a las 11.30 horas con una charla de Amaia Álvarez Coello, autora de 'Amaia y su super pandilla contra el guardián del bosque'. Plaza del Castillo. En Tudela se realizarán actividades de 11.00 a 14.00 en la Plaza de los Fueros.

8.-12.30 horas: En Madrid, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, visita 'Mad Games Show', el gran punto de encuentro en torno al sector del profesional del videojuego español, en el que se dan cita más de 60 expositores. Ofrece declaraciones a medios al inicio. Colegio de Arquitectos (C/de Hortaleza, 63).

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv