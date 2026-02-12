Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 12 de febrero

MADRID 12 Feb. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Resultados: Mapfre, gráficos
-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel
-- 14.30 horas. Solicitudes de desempleo en EEUU, gráficos
SOCIEDAD
-- 9.00 horas. Estadística Continua de Población 2026-01-01 (INE)
SALUD
-- Gripe, coronavirus, enfermedades respiratorias en España, incidencia, datos y gráficos
