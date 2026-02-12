Publicado 12/02/2026 09:21

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 12 de febrero

MADRID 12 Feb. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Resultados: Mapfre, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-mapfre-beneficios-ing...

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- 14.30 horas. Solicitudes de desempleo en EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

SOCIEDAD

-- 9.00 horas. Estadística Continua de Población 2026-01-01 (INE)

https://www.epdata.es/datos/poblacion-espana-hoy-inmigrantes...

SALUD

-- Gripe, coronavirus, enfermedades respiratorias en España, incidencia, datos y gráficos

https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-cas...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

