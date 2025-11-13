Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 13 de noviembre

MADRID 13 Nov. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
RESULTADOS
-- Resultados Acciona, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-acciona-beneficios-in...
-- Resultados Sabadell, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...
ECONOMÍA
-- 8.00 horas. PIB de Reino Unido, gráficos
https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...
-- Accidentes de Trabajo
https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...
-- 14.30 horas. IPC de EEUU, gráficos
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es