Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 13 de noviembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

RESULTADOS

-- Resultados Acciona, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-acciona-beneficios-in...

-- Resultados Sabadell, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...

ECONOMÍA

-- 8.00 horas. PIB de Reino Unido, gráficos

https://www.epdata.es/datos/reino-unido-datos-macroeconomico...

-- Accidentes de Trabajo

https://www.epdata.es/datos/numero-accidentes-trabajo-espana...

-- 14.30 horas. IPC de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

