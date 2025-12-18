Publicado 18/12/2025 09:02

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 18 de diciembre

MADRID 18 Dic. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

-- 9.00 horas. Indicadores de actividad del sector servicios Octubre 2025

https://www.epdata.es/datos/sector-servicios-facturacion-emp...

-- 9.00 horas. Índice de Cifras de Negocios en la Industria Octubre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indices-cifras-negocios-industri...

-- 9.00 horas. Índice de Garantía de la Competitividad Octubre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/evolucion-indice-garantia-competitivid...

-- 14.30 horas. IPC de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

